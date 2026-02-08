Chiriwillos vs. Decapitados (3)

Caray, gracias por todas sus atenciones y comentarios, señor lector. Insisto, los aciertos de estos textos son cosa suya, no mía. Gran polémica sigue causando mi tirada de naipes: hemos dejado de lado lo importante y nos estamos ocupando de cuestiones hueras, distractores que a nadie ayudan. Menos a lo urgente y de obvia atención.

De nuevo, en letra redonda: gracias por su lectura, gracias por todas sus glosas, señor lector. Amplia y resonada discusión está causando esta saga de textos y, por lo pronto, hoy lo vamos a dejar así para luego abordarlo de nuevo y puntillosamente, como siempre. O como trato de hacerlo en honor a usted. Usted manda y yo obedezco. Siempre.

¿Es pecado decirles chiriwillos a los chiriwillos? Según aquí en Coahuila, sí. Es causa probable penal por motivos de discriminación. Artículo 239 del Código Penal. Retomo el buen punto del ingeniero, el chef internacional Juan Ramón Cárdenas, cuando me mandó la siguiente reflexión: los gobiernos, de cualquier color, sabor y pelaje, no pueden mediante decretos legales parar algo intangible, lo cual nos hace humanos: el lenguaje. Los antiguos mexicanos lo detallaron maravillosamente en la famosa vírgula del lenguaje. Y en México, el lenguaje sabe cantar y contar. Lea lo siguiente...

Si yo invito al ciudadano salvadoreño don Mengano de Tal y le espetó: oiga, mi amigo, podemos ir a echarnos un palito. ¿Usted qué cree que pase, y su reacción: será buena o mala? Pero igual, si le digo al ciudadano don Perengano de Tal, nativo de Uruguay, y le espeto de mi invitación: ¿Oiga don, vamos a echarnos un palito? ¿Usted qué cree que pase, y su reacción: será buena o mala? En el Salvador, palito se refiere al acto sexual. En Uruguay... es ir a disfrutar un sabroso helado. (“Diccionario de la Real Academia Española”, vigésima segunda edición, página 1124).

¿Qué o quienes son los chiriwillos? ¿A alguien le interesa o les interesan? Ni a ellos mismos. ¿A usted le interesa lo siguiente? La violencia demencial y brutal en contra de las mujeres no cesa. Y no va a cesar por un motivo: en México no las quieren ni las aman y menos las respetan. Todo es una farsa. Y se cumple la tirada de cubilete del chef de sabor huracanado, Juan Ramón Cárdenas: las leyes no protegen a nadie, las leyes se hicieron para violarlas. Las leyes, desgraciadamente (Morena es el vivo ejemplo de ello) se violan y existen bellamente en el papel... pero nadie las cumple.

Encuentran a mujer asesinada y en un tambo (“entambada”) en Gómez Palacio, Durango (1 de febrero). Mujer de entre 30 y 35 años, de la cual no se sabe nada. México no quiere ni ama ni respeta a sus mujeres, sean anónimas, como la anterior, o mujeres muy reconocidas, es un decir. El pasado sábado 31 de enero mataron a dos mujeres: María Eugenia Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado. ¿Le suenan? Sí, tía y prima del poderoso secretario de Educación Pública morenista, Mario Delgado Carrillo. Lo anterior sucedió en Colima, una de las entidades con la incidencia de asesinatos más alta de la República morenista.

¿Lo anterior le preocupa o le preocupa lo siguiente? Hay gente que no tiene pelo, se les dice pelones. Hay gente que tienen las orejas muy grandes; se les dice orejones. Hay gente seca, esmirriada de carnes como yo; se les dice flacos. Hay gente muy vieja; se les dice viejos. Hay gente que ya no ve; se les dice son ciegos. ¿Por qué tenerle miedo al lenguaje? ¿Y por qué tolerar la sevicia anterior? Jodidos, andamos bien jodidos, y somos (son) manipulables por los gobiernos y las redes sociales, lo cual todo lo pudren.

¿Por qué un gordo se molesta si le dicen gordo o gorda, y por qué decirle flaca a una flaca es un halago? Yo, en lo personal, estoy más seco que la chingada y quisiera ser gordo para ser feliz, pero no se me da. Pero tampoco me molesto si me dicen flaco. De hecho, cuando las señoritas me recortan, lo he platicado antes, espetan: “Está guapo y elegante, pero no tiene nalgas...”. ¿Y un pelón? ¿Por qué los pelones se ofenden si uno les dice eso, que están pelones? Vea usted las acepciones latinoamericanas de dicho adjetivo (RAE, edición anterior deletreada, página 1166).

Por cierto y rápido, en una conferencia le dijeron pelón al pelón gran maestro Eduardo Galeano, a lo cual el muy grande maestro decapitó al interlocutor y provocador, con lo siguiente, en un segundo: “si el cabello fuese importante, crecería hacia adentro, no hacia afuera...”. Le creo al uruguayo universal. ¿Lo anterior es importante para usted o lo siguiente? Una plataforma digital, “Moltbook”, empezó a ensayar una nueva red de Inteligencia Artificial (IA)... sin humanos. Estos agentes digitales se comunican entre sí, hacen sus propias comunidades y ya crearon su propia religión “Crustafarianismo”. ¿Le asusta lo anterior? A mí, en lo más mínimo. De hecho, como soy muy mamón (RAE, página 969) y nada marica (RAE, página 986), y me creo la última Coca-Cola fresca del desierto, periódicamente la gente me pone exámenes de sus textos, canciones o videos con IA: a todos los he puesto en su sitio. Las huellas, al menos para mí, son reconocibles: ninguna pinche computadora o celular va a pensar más que su servidor. Así de sencillo.

Pero es pecado decirles chiriwillos a los chiriwillos. Este ya no es mi mundo. Se lo regalo, estimado lector.