Cártel oficial maneja fiscalía en Monclova

En la región centro de Coahuila, la procuración de justicia se imparte a criterio y bajo las órdenes de una red local de complicidad, al interior de la dependencia, y cuyo líder es un exfiscal.

Ahí no vale la palabra del gobernador Manolo Jiménez, que ha repetido hasta el cansancio que en esta entidad no se permiten abusos ni la impunidad oficial.

El caso del exagente del Ministerio Público, Édgar Abdel Garza Lozano, acusado de cohecho, puso en evidencia el tráfico de influencias y la ausencia de justicia en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Facturas incriminan al diputado Tony Flores en red de corrupción en Múzquiz

A pesar de las pruebas en su contra, y con el consentimiento oficial, Garza Lozano negoció con los afectados la entrega de 300 mil pesos para obtener su perdón.

Édgar Abdel es hijo de la directora administrativa de la fiscalía regional, y se le señala como el cargador del maletín del delegado regional, Miguel Ángel Medina Torres.

Medina Torres es, a su vez, protegido del exfiscal, Jesús Torres Charles, que ha enviado al abogado Chapa a pedir a jurisconsultos, líderes cetemistas y empresarios darle apoyo a Miguel Ángel.

TE PUEDE INTERESAR: Peleará Cintia a Cecy la candidatura a Coahuila

El esquema de actividades, según abogados y empresarios sometidos a extorsiones, es similar a un cártel organizado, con base en jerarquías y ganancias, pero con representación institucional.

El vocero de la Asociación de Abogados en Monclova, Miguel Ángel Reyna Adam, se ha echado acuestas luchar contra este grupo, para romper la red de corrupción en la fiscalía regional.

Reyna Adam trae en su portafolio otras tres denuncias en contra del exagente del Ministerio Público, Édgar Abdel Garza Lozano, y en una de ellas es el afectado principal.

¿CECILIA DE VERDE?

Ante una eventual derrota al interior de Morena, el Partido Verde Ecologista de México aceptó que puede ofrecer a la senadora Cecilia Guadiana ser su abanderada al gobierno de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: El PRI elegirá al mejor perfil sea varón o mujer

Representantes de este organismo político señalaron que aún es muy temprano para hablar de la elección a la gubernatura, y dijeron que aún faltan muchas cosas por suceder.

A pregunta expresa, el dirigente estatal del PVEM, Refugio Sandoval, aclaró que su partido no hace futurismo, y que hay que esperar a que los tiempos se acerquen para tomar decisiones.

Sin embargo, representantes populares del Verde Ecologista manifestaron que son aliados de la4T, y que pueden aceptar a Cecilia, en caso de que no sea postulada por Morena en 2029.¿Sabrán los verdes algo de lo que la senadora no está enterada?

NI TIFFANY, NI VERSACE

No es marca Tiffany, tampoco es Guess, mucho menos Versace, pero el brazalete electrónico destinado a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, luce bien.

Tania se presentó ayer a una nueva audiencia, y aunque intentó parecer serena, y en los en vivo de redes sociales fingió confianza y combatividad, lo cierto es que el pavor se notaba en sus ojos.

TE PUEDE INTERESAR: Filtran en Morena que van con Cecilia Guadiana en Coahuila

La expresidenta municipal del Pueblo Mágico se aferra a un discurso agresivo, pero el rictus en su rostro muestra dolor e impotencia, y miedo, mucho miedo.

No debe ser fácil para Tania lo que le ocurre y le va a suceder legalmente, pero ella así lo quiso al destruir la alcaldía, al cobrarse vendettas políticas y al desviar recursos públicos.

El destino la alcanzó...

NOBLEZA OBLIGA

¿A quién vas a abrigar esta Navidad? Se llama el proyecto social que los hijos del secretario del Bienestar, Enrique Martínez y Morales, emprendieron este diciembre.

La familia Martínez se presentó hace unos días en un refugio en el centro de Saltillo para entregar las cobijas que consiguieron con la colecta que efectuaron.

Lilia María, Leo y Enrique invitaron a los saltillenses a seguir abrigando vidas...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Les gustó el debate en el Congreso local sobre la distribución de presupuesto estatal?