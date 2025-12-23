Coahuila: Acusa Ricardo Mejía opacidad estatal, pero calla corrupción de Tania Flores

Ante el vacío de los medios informativos, solo consignaron a los legisladores de Morena como votantes en contra del presupuesto de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja no se quedó callado.

El líder estatal del Partido del Trabajo posteó en redes sociales que el diputado plurinominal Tony Flores también votó en contra del paquete presupuestal del 2026 en Coahuila.

“Mi reconocimiento a mi amigo diputado Tony Flores por su voto en contra de la opacidad con que se manejan los recursos estatales”, presumió Mejía Berdeja.

Ricardo se abstuvo de opinar del manejo corrupto de los recursos en la alcaldía de Múzquiz, durante la gestión de Tania Flores, con la complicidad de su carnal, Tony.

Donde aprieta, no chorrea...

UN NO SÉ QUÉ...

El destape de la diputada Edna Dávalos a la alcaldía de Ramos Arizpe no fue gratuito ni producto de la ocurrencia.

El avance de Morena es real, y no tanto por el trabajo de Gerardo Covarrubias en el Mercadito del Bienestar, sino por la marca de la 4T, merced a apoyos sociales, pensiones y becas.

Es innegable que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino lleva un buen desempeño, pero no logra empatizar con los ciudadanos, pues tiene un no sé qué, un qué sé yo, que lo impide.

Las encuestas no mienten y Edna Dávalos es, hoy por hoy, la política priista mejor posicionada en Ramos Arizpe y lleva mano para la alcaldía en el 2027.

En Morena, la ex legisladora, Lizbeth Ogazon tiene también fuerte apoyo ciudadano y supera por mucho a Gerardo Covarrubias.

EN FAMILIA

Con sus hijas, Valentina y Vicky, el legislador federal Jericó Abramo Masso mantuvo ayer su recorrido por diversas colonias de Saltillo con la entrega de bolos y piñatas navideñas.

Jericó tiene varios días visitando ejidos y colonias de la capital coahuilense para entregar a niños y niñas pelotas, bolos y piñatas para que las familias pasen hoy una mejor navidad.

“Me gusta compartir porque la gente lo merece y porque por eso nos dieron su confianza. Bolo digno, no bolo chico”, publicó el ex alcalde saltillense en redes sociales.

Hoy, Abramo Masso concluye su cruzada navideña en la que repartió más de mil 500 bolos, mil 500 pelotas y un gran número de piñatas y despensas.

Sus hijas Vicky y Valentina lo acompañaron ayer por varias colonias citadinas.

APAPACHO A MAESTROS

El secretario de Educación, Emanuel Garza, aprovechó las fiestas de navidad y el asueto magisterial para desear a los maestros un mejor año 2026.

El funcionario estatal se dijo satisfecho por lo hecho en este 2025 y agradeció profundamente a los maestros coahuilenses por todo el apoyo y el aprendizaje.

Garza Fishburn reconoció que no ha sido un año sencillo, pero dijo que, con resiliencia, se logró marcar la diferencia en miles de niños, niñas y jóvenes coahuilenses.

El secretario de Educación deseó felices fiestas a maestros y personal docente de todas las escuelas de la entidad.

BUENA SALUD 2026

Parece que el 2026 viene fuerte para algunos políticos y funcionarios estatales en temas de ejercicio y deporte.

El fiscal general, Federico Fernández, va por su cuarto día en ejercitarse con pesas y mancuernas, aunque navidad y año nuevo seguramente tomará un descanso.

El diputado local por Morena, Alberto Hurtado, lleva ya algunas semanas entrenando box y se nota contento porque dice que golpear al bulto le despeja la mente y le desestresa.

¿Quién más se apunta para iniciar el 2026 con pesas y boxeo?

¡Feliz Navidad a todos!