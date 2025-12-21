Facturas incriminan al diputado Tony Flores en red de corrupción en Múzquiz

El fuero es lo único que mantiene al diputado local Tony Flores ajeno a lo que le ocurre a su hermana Tania, en torno a los señalamientos de corrupción en la alcaldía de Múzquiz.

El legislador plurinominal del Partido del Trabajo (PT) es una pieza fundamental en el esquema de desvío de recursos municipales en el pueblo mágico, aunque ahora finge sordearse, pero las pruebas lo inculpan.

Tony fue uno de los grandes beneficiarios y cómplices en la renta de maquinaria de su propiedad al Ayuntamiento, que en ese entonces gobernaba Tania Flores Guerra.

También lo fue en la adquisición simulada de autos para patrullas a una compañía automotriz de Piedras Negras de Jacobo Rodríguez, con la que intercambiaron facturas y lavaron dinero.

Las facturas de Aikin S.A. de C.V, y de Miguel Eduardo Álvarez, entre otras, demuestran su implicación y ya se encuentran en poder de las autoridades correspondientes.

Por eso, el diputado local guarda silencio y mantiene distancia de las distorsionadas declaraciones de su hermana Tania, que se queja de persecución política.

Ambos entienden que cometieron delitos, que se apropiaron ilegalmente de recursos públicos y que tal vez por inexpertos y egocéntricos, robaron al erario de manera burda y descarada.

Tony sabe que está pendiente, muy pendiente con la justicia, y por eso busca desesperadamente repetir como diputado plurinominal, para no ir a la cárcel.

VAN CONTRA CORRUPCIÓN

El tema de la denuncia contra un agente del ministerio público monclovense por presuntos actos de corrupción habla bien de la Fiscalía General de Coahuila.

Sobre todo porque la investigación fue solicitada directamente por la contralora de la Fiscalía estatal, Marú Mazorra, en atención a denuncias de abogados y familiares de afectados por el AIMP.

De hecho, Edgar Abdel “ N” fue retirado del cargo, aunque se le dio la oportunidad de renunciar a la agencia ministerial, tras la presunción de que usaba su puesto para negocios particulares.

Fuentes cercanas a Edgar señalaron que en caso de que sea encontrado culpable, éste ha dicho que no se va a ir solo a prisión y va a desenmascarar la corrupción judicial en Monclova.

Entre los posibles afectados se encuentra el delegado regional, Miguel Medina Torres, que dicen, era quien recibía el dinero que recolectaba el agente del ministerio público.

También se cita al doctor César Diosdado como uno de los implicados en la trama de tráfico de influencias y entrega de dinero irregular al delegado regional a cambio de proteger sus “negocios”.

Edgar Abdel fue citado ayer por el juez Óscar Cadena a comparecer sobre este inédito y espinoso asunto.

LA GRAN PREGUNTA

La senadora Cecilia Guadiana comenzó hace unos días con el reparto de regalos de Navidad en diversas colonias de Saltillo.

Llama la atención que, entre los obsequios de la representante popular, se encuentra el libro “Diario de una transición histórica” de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En redes sociales, varias lideresas y activistas de colonias aparecen y agradecen a Cecilia el detalle navideño.

¿Ustedes creen que lo van a leer?

EL ‘LOCO’ LENCHO

Este lunes, la justicia puede alcanzar al tristemente célebre ex alcalde de Ciudad Frontera, Lencho Siller, el “Loco”, como le llaman algunos periodistas y políticos de la Región Centro.

Lencho fue acusado en el 2018 por la periodista Mayra Cisneros Reyes de privarla de su libertad, de torturarla y amenazarla, lo que la obligó a huir del país por temor al ex edil rielero.

Ahora, siete años después, Florencio Siller deberá presentarse ante el juez José Olvera López, en Torreón, para responder por los cargos en su contra.

Lencho, el “Loco”, según el comunicador Apolonio de la Cruz, fue un agresor de periodistas y políticos que no se doblegaron a sus caprichos y que se negaron a ocultar su corrupción.

Hoy le toca comparecer...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Por qué el diputado Rubén Moreira entregó su informe de actividades al líder nacional del PRI, “Alito” Moreno, y a la presidenta del Congreso, Kenia López, y no lo hizo ante los coahuilenses?