Votarán coahuilenses en 2026 en urna electrónica

/ 25 diciembre 2025
    Votarán coahuilenses en 2026 en urna electrónica

La urna electrónica goza de aceptación ciudadana por la facilidad de su uso y por la disminución de tiempos

El Instituto Nacional Electoral determinó que sea Coahuila el primer estado en el que se utilizará la urna electrónica, y esto ocurrirá en la elección de diputados locales de 2026.

La decisión del INE sólo aplica a los coahuilenses en estado de postración y en casillas especiales que decidan emitir su voto vía digital, en lugar de boleta a domicilio.

Datos del Instituto Nacional Electoral dicen que la urna electrónica goza de aceptación ciudadana por la facilidad de su uso y por la disminución de tiempos, en comparación con el voto manual.

Veremos y diremos...

PEREZA SENATORIAL

Los morenistas coahuilenses, Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, ingresaron a la desagradable lista de senadores que no subieron a tribuna a presentar una iniciativa de ley.

Infortunadamente, no fueron los únicos, pues otros 20 senadores de Morena, uno del PAN y otro del Verde Ecologista completan el listado de calientasillas, según Animal Político.

Animal Político señala que, en el periodo del 1 de septiembre al 15 de diciembre, se presentaron en el Senado 746 iniciativas de ley, pero ni Cecy ni Luis Fernando participaron en tribuna.

Qué feo caso...

BUEN CIERRE DE AÑO

Coahuila se posicionó como el estado con mayor exportación automotriz del país y como el segundo lugar entre las entidades más exportadoras de México.

Solo por debajo de Chihuahua, esta entidad exportó 17 mil 719 millones de dólares en el tercer trimestre del 2025, lo que representa un aumento del 2.8 por ciento.

Coahuila lideró en este lapso la exportación automotriz al obtener el 21.8 por ciento del total nacional, con un valor de 11 mil 665 millones de dólares y un aumento del 1.3 por ciento.

El estado se posiciona en el ámbito empresarial nacional como una potencia exportadora, merced a su fortaleza manufacturera, según datos recientes del INEGI.

COINCIDENCIAS

El diputado plurinominal del PT, Tony Flores, y su hermana Tania, exalcaldesa de Múzquiz, no solo tienen en común acusaciones de corrupción y tráfico de influencias en el ayuntamiento.

Los hermanos Flores Guerra coinciden también en que no pueden viajar en estas fiestas decembrinas a Estados Unidos, por problemas con la justicia.

Tony está pendiente en San Antonio, Texas, ante un juzgado penal, por escapar a México luego de ser denunciado por golpear a una mujer.

Tania es ciudadana estadounidense, tras casarse con un “gringo”, pero la autoridad coahuilense le decomisó la visa hasta que concluya el juicio en su contra.

¿Seguirán las coincidencias?

LA PREGUNTA DE HOY

¿Cuántos funcionarios estatales pasaron su última Navidad como integrantes del gabinete del gobernador Manolo Jiménez?

