Cierre de la Copa Mundial

Eduardo Galeano escribió en “El Futbol a sol y Sombra” que ese deporte es, ante todo, música del cuerpo y fiesta de los ojos. Un fenómeno capaz de convocar multitudes con una fuerza que pocas expresiones culturales alcanzan. El escritor uruguayo lo entendía como algo mucho más allá de un negocio o un simple juego; lo veía como un arte popular y como una manifestación cultural en la que una nación también aprende a contarse a sí misma. Quizá por eso la pasión termina convirtiéndose en identidad, porque un gol, una derrota o un triunfo dejan de pertenecer únicamente a quienes están en la cancha y pasan a formar parte de la memoria colectiva.

El Mundial de 2026, con México como anfitrión, junto a Estados Unidos y Canadá, fue más que una competencia deportiva, pues durante semanas se convirtió en un escaparate de lo que somos y, sobre todo, de la nación que hemos decidido construir. La organización compartida con los vecinos del norte también permitió observar distintas maneras de entender un mismo acontecimiento. Mientras allá predominó la lógica del gran espectáculo, aquí, en México, el Mundial se vivió como una celebración profundamente popular. Pero quizá el dato más relevante fue que México dejó de aparecer únicamente como un mercado atractivo, para convertirse en un actor con capacidad de organizar, coordinar y conducir un proyecto de alcance mundial. Además, la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la final proyectó una imagen de estabilidad, continuidad y confianza en el rumbo del país, mostrando, asimismo, a una jefa de Estado cercana, orgullosa de representar a México en uno de los escenarios con mayor atención internacional.