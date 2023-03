Cinelectrónico: ‘Rosa Blanca’ y más de López Tarso

Hoy se conmemora el aniversario número 85 de la expropiación petrolera, acontecimiento que quedó plasmado en el celuloide como parte del clásico de 1961 “Rosa Blanca”, dirigido por Roberto Gavaldón.

Por desgracia, aunque desde hace justo una semana cuando se dio el fallecimiento a los 98 años de edad de su actor protagónico Ignacio López Tarso esta cinta ha sido difundida por canales de Televisa (que es la empresa que tiene sus derechos), es en realidad desconcertante que la plataforma de streaming de su propiedad que es VIX Plus, si bien cuenta con otros grandes títulos protagonizados por el primer actor como “Macario” (Roberto Gavaldón, 1960) y “Los Albañiles” (Jorge Fons, 1976), no cuenta con esta película que irónicamente es la única que dio al histrión su único Ariel en competencia al Mejor Actor pero no de 1961 cuando se rodó sino más bien de una década después, 1972, debido a que junto a “La Sombra del Caudillo” (Julio Bracho, 1960) se censuró en su momento y duró diez años en ver la luz.

“Rosa Blanca”, basada en una historia de B. Traven (autor también de otros títulos de la mancuerna López Tarso-Gavaldón como la mencionada “Macario” y la posterior “Días de otoño”, de 1962) se centra en Jacinto Yáñez, un indígena del estado de Veracruz quien en el año de 1937 es visitado por un emisario de una petrolera extranjera para presionarlo a vender sus tierras para extraer su petróleo, y al negarse al hacerlo se valen de una red de corrupción para lograr sus fines, motivo por el cual al ser evidenciados los norteamericanos ahora sí que como “los villanos del cuento” fue que en su momento el Secretario de Gobernación de nuestro país consideró que la película “era una afrenta” contra el vecino país del Norte y debía mantenerse enlatada hasta nuevo aviso.

A falta entonces de poder ver “Rosa Blanca” en el catálogo de VIX a continuación vamos a hacer mención de otros importantes títulos del fallecido maestro de la actuación que sí pueden encontrarse en otras plataformas de streaming o bien que podrán ser vistas por canales de cable como tributo a su legado fílmico:

*”EL HOMBRE DE PAPEL” (Ismael Rodríguez, 1963)

Llegando este año al aniversario número 60 de su estreno, este filme que volvió a reunir a López Tarso con otro de los grandes directores de nuestro cine, Ismael Rodríguez, luego de su primera mancuerna en la épica de 1958 “La Cucaracha”, le da al primer actor uno de sus grandes protagónicos como un vagabundo mudo que al encontrarse entre la basura un billete de 10 mil pesos vivirá todo tipo de situaciones al enterarse los personajes con los que se encuentra que tiene esa cantidad en su bolsa. El filme dio el premio al Mejor Actor para López Tarso en el Festival de Cine de San Francisco en 1963 y una nominación al Globo de Oro a su coestrella femenina, la italiana Alida Valli. (Por Amazon Prime Video).

*”ASTUCIA” (Mario Hernández, 1986)

El cineasta coahuilense Hernández, quien colaboró junto a Ismael Rodríguez en adaptar el cuento de Luis Spota “El Billete” en lo que se conoció como la mencionada “El Hombre de Papel”, dirigió al primer actor en este largometraje ubicado en los tiempos de Santa Anna donde un grupo de charros denominado “Hermandad de la Sangre” funcionan como una especie de Robin Hood para confrontar a terratenientes criollos que se vieron beneficiados por los gobiernos corruptos que se dieron entre la Independencia y la Guerra de Reforma. (Canal 22 Nacional, Domingo 19, 22:00 Horas)

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Twitter: @AlfredoGalindo