Coahuila ayer. O antier

Se vivían los días últimos del porfirismo . Del esplendor magnífico del cenit porfiriano, de la apoteosis que fue en 1910 la celebración del primer centenario de la Independencia, se pasaría –como de un engañoso sueño de color de rosa a una pesadilla llena de dura realidad– al fragor de la Revolución, con su larga secuela de cuartelazos, asonadas y crímenes sangrientos.

Pero eso vendría después. Se disfrutaba todavía, en la primera década del siglo veinte, de la tranquilidad impuesta por “el Héroe de la Paz”. En “Patria”, monumental obra preparada en 1904 por el italiano Francisco Trentini para exaltar a don Porfirio y su régimen, aparecen estos datos acerca de Coahuila:

“Durante la administración del Sr. Lic. Miguel Cárdenas el Estado ha alcanzado un progreso notable tanto en el desarrollo y explotación de sus ricos elementos naturales como en los ramos administrativos de su popular y progresista Gobierno.

“El censo del Estado, que en 20 de Octubre de 1895 sólo dio una población de 245,233 habitantes, resultó en el que se levantó en 28 de Octubre de 1900 una población de 296,975 habitantes; esto es, en los primeros cinco años de la administración del Sr. Cárdenas se alcanzó un aumento de 51,743 habitantes, o lo que es lo mismo, un 21 por ciento. En la actualidad es muy posible que pase de 320,000 atendiendo a la fundación de varias nuevas poblaciones tan florecientes como la del rico Mineral carbonífero de Esperanzas, las negociaciones agrícolas de Jiménez y las de Torreón, que han aumentado en estos últimos 3 años 15,000 habitantes, sin contar los que en los demás pueblos del Estado han radicado para explotación del criadero, de la minería y de la agricultura.

“En 1895 la Hacienda Pública obtuvo $380,757.65 cs. de ingresos, y los egresos fueron $304,873.84 cs. Los ingresos municipales, que antes de 1895 no ascendían a $100,000, llegaron a producir en el último año fiscal $1.091,627.99 cs., y los egresos fueron $1.071,149.30 cs., por lo que se puede ver que la riqueza pública de Coahuila ha tenido un crecimiento notable, así como sus rentas, no obstante que hay un gran capital exceptuado de contribuciones por la bondad de las leyes fiscales que favorecen y conceden liberales franquicias a las industrias nuevas, a las negociaciones y empresas que invierten capitales nuevos, y generalmente a todos los negocios que se radican en el Estado.