Coahuila: ¿Cambiará la estructura gubernamental que transforme la lista de los hombres del gobernador?

Vivir en una democracia es respetar la voluntad que una persona expresa con libertad, y que del poder público exige madurez política para transparentar la actividad de un régimen de gobierno electo popularmente.

Por estos días se escucha un murmullo cada vez más intenso, proveniente de los pasillos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, de igual forma, en el ambiente preelectoral producido en las sedes de los demás partidos, donde se escuchan los nombres de algunos posibles candidatos a una diputación local. Caras conocidas, algunas medianamente conocidas y otras totalmente desconocidas.

Los priistas siguen trabajando en propia tierra, donde aseguran que con su siguiente triunfo vigorizarán su presencia en el Congreso del Estado en la siguiente Legislatura y encaminarán al Ejecutivo estatal hacia la salida. Mientras los jugadores de los otros partidos, con sus guerras internas, seguirán encerrados en sus ínsulas.

Digo “hacia la salida”, o sea, al término de su administración pública aquí en Coahuila, ya que está situado en el punto político más alto de la pirámide, donde los resultados se están cumpliendo con positivos comprobables y con la seguridad garantizada de que su potencial seguirá con la suficiente fuerza para buscar otros rumbos más altos.

Los cambios que seguramente establecerá el gobernador tendrán una recomposición de fuerzas basada en una estrategia clara, pues en las próximas semanas empezarán las solicitudes de licencia para separarse del cargo por parte de algunos funcionarios estatales, lo que indica que serán los candidatos a una diputación, mismos que deberán ser sustituidos por nuevas caras que fortalezcan al gabinete estatal con el fin de que siga representando la fortaleza de un bloque bien cohesionado, de manera que los planes y programas emprendidos sean conducidos a su consecución como respuesta a la solución de las demandas sociales.

Después de la selección interna de los presuntos tiradores, es necesario que el partido lance una profusión de propaganda política que publique la evaluación de la capacidad, integridad y propuestas reales de los candidatos escogidos, sustentada en los antecedentes de los aspirantes, en el sentido de haber realizado trabajos en la comunidad, sobre todo en los tiempos electorales.

En entregas anteriores he comentado que es de vital importancia que los pretendientes tengan preparación académica y conocimiento real de la problemática de la zona de influencia asignada.

En los próximos días, los partidos políticos iniciarán los trabajos preparativos que culminarán con la develación de quienes serán los candidatos que competirán en junio. Hasta el momento, el PRI ha dejado translucir disciplina política debido a la preservación de la unidad partidista, consecuencia positiva por ser el principal nutriente de la vida de los partidos.

Una vez pasado el resultado de las elecciones y con una nueva conformación del gabinete del Gobernador junto con sus parlamentarios, se forjará un aparato consistente con el objetivo de acceder con miras de triunfo al 2027, cuando se escojan a los alcaldes de los 38 municipios y los diputados federales que representarán a nuestro estado ante el Congreso de la Unión, con el fin de que todos juntos se encaminen hacia el 2029 y se emprenda una batalla por la siguiente Legislatura local y la nueva gubernatura.

No cabe duda de que en el presente sexenio se ha sabido trabajar en lo que se refiere a las tareas propias del gobierno y en la revitalización del PRI, el cual ha ido dejando atrás la atonía y la parsimonia en las que caminaba.

La prueba más clara es evidente; si no, observe usted el triunfo de sus candidatos actuales sentados en el Congreso y la casi totalidad de los presidentes municipales, cuyos resultados han dado muestras palpables del apoyo gubernamental en favor de la ciudadanía.

Se lo digo EN SERIO.

