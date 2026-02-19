POLITICÓN: ¿Perder para ganar? PRI Coahuila ‘sacrificará’ Torreón para asegurar mayoría en el Congreso

I. AVANZAN

Ayer se registró un paso importante en el proceso sucesorio en la CTM que aún encabeza Carlos Aceves del Olmo: se instaló la Comisión Electoral, es decir, el órgano interno que dará orden –si eso es posible– a la competencia –si es que al final se da– por la silla principal de una organización que sigue siendo relevante, pues cuenta con unos 4 millones y medio de afiliados. Y aunque a cualquiera puede parecerle lo más normal que se integre una comisión para conducir el proceso de elección, lo cierto es que en la nonagenaria central obrera no se distinguen particularmente por sus formas democráticas.

II. SIN EXPERIENCIA

Cuestión de señalar que esta será la primera ocasión, ¡en 75 años!, que la CTM elegirá a un líder mientras el anterior aún está vivo. Y es que desde 1950, cuando Fidel Velázquez reasumió el liderazgo de la Central –luego de prestarle un rato la silla a Fernando Amilpa–, el otrora “sector obrero” del expartidazo sólo ha renovado su dirigencia tres veces... y en todos los casos, el relevo ha sido obligado por el deceso del dirigente en funciones.

III. THERIAN APALEADO

El que ayer intentó subirse al trending del momento, es decir, el “movimiento therian”, pero fue violentamente expulsado del escenario por el respetable, fue el propietario... ¡perdón!, “líder moral” de la UDC, Lenin Pérez Rivera. Animado tal vez por la popularidad del movimiento, el acuñense publicó en sus redes una imagen –creada con inteligencia artificial– en la cual aparece un individuo –se asume que él– con cabeza de perro. La imagen se acompañó de la leyenda: “Lo tenía que decir, soy uno de ellos”. En la parte inferior del meme aparecía el logotipo del partido estatal. Hasta allí, todo bien...

IV. NO GUSTÓ

El problema vino cuando comenzó la catarata de comentarios negativos de usuarios que, lejos de ver con simpatía la publicación, aprovecharon para lanzar críticas y señalamientos de grueso calibre. Lo menos que le dijeron al dirigente udecista fue que el identificarse como integrante de la nación canina demostraba su afición por los “huesos”. Ante la tupida crítica, Pérez Rivera no tuvo más remedio que borrar la publicación y retirarse... con la cola entre las patas.

V. CUÁDRUPLE SALTO MORTAL

Según los enterados, en el búnker tricolor –donde preside, dirige y manda Carlos Robles Loustaunau– se cocina una de las estrategias más sofisticadas que se hayan desarrollado en los procesos electorales locales: salir, formalmente, a disputar solamente 15 de los 16 distritos electorales en pugna... y, a pesar de eso, cumplir su objetivo del “carro completo”. La carambola de muchas bandas que, se dice, intentarán, implica “perder por default” en el distrito 8, con cabecera en Torreón, demarcación en la cual sería postulado el aún “aliancista” Gerardo Aguado. Suena tan innecesario como complicado, pero todo tiene una lógica...

VI. VENDADOS Y AMARRADOS

¿Cuál es esa? Que si formalmente el PRI solamente conquista 13 distritos –porque dos estarán “siglados” por UDC y el otro lo “ganaría” el PAN– eso afectaría de forma importante la repartición de los nueve asientos “pluris” que tiene el Congreso. Se requiere pulso de cirujano cardiovascular para llevar a cabo la tarea, pero quienes conocen de cerca el proyecto dicen que se está discutiendo con mucha seriedad. Habrá que ver.

VII. AUSENCIA

En la región Centro, más de uno empezó a hacer cuentas esta semana. En eventos en los que estuvieron Diego Rodríguez y Gabriel Elizondo –funcionarios estatales del primer círculo de confianza del gobernador–, el alcalde Carlos Villarreal apareció puntual, saludo en mano y foto lista. Pero en el acto encabezado por el fiscal Federico Fernández simplemente no estuvo. Y la ausencia no pasó inadvertida. En política, estar –o no estar– también comunica. ¿Qué cambió de un evento a otro? ¿Fue agenda, protocolo o algo más? La pregunta empezó a circular y, hasta ahora, nadie ofrece una versión clara.

VIII. LO QUE SE DICE

La diferencia entre los eventos provocó cejas levantadas: misma semana, misma región, distintos anfitriones. Y justo en el organizado por la Fiscalía, el alcalde se notó... pero por su ausencia. En los corrillos locales hay hipótesis para todos los gustos; certezas, ninguna. Cuando se trata de actores clave del gabinete estatal, cada movimiento se lee con lupa. A veces no hace falta un desencuentro público; basta una silla vacía para que comiencen las interpretaciones. Y esas interpretaciones rara vez son inocentes.

IX. OJO EUROPEO

Este jueves arribó a Saltillo un grupo de empresarios españoles –alrededor de 16 integrantes de un comité de la Unión Europea– para conocer proyectos e inversiones proyectadas en la región. La visita, gestionada desde el Gobierno de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez, contempla recorridos estratégicos y encuentros con actores clave. No sólo es visita de cortesía: vienen a revisar condiciones, ubicación y ventajas competitivas. Que capital europeo voltee a ver a Saltillo habla de posicionamiento. Ahora el reto será que el interés se traduzca en inversión concreta.