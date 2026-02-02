Piden a morenistas romper el maleficio electoral en Coahuila

Ganar un distrito es la meta acordada entre la dirigencia nacional de Morena y las huestes de la 4T en Coahuila para la elección de junio próximo a diputados locales.

La petición parece fácil y hasta de rutina, pero la Cuarta Transformación nunca ha ganado en esta entidad un distrito electoral y se antoja muy difícil que en este proceso pueda lograrlo.

Y es que las encuestas en poder de la dirigente Luisa María Alcalde, que compartió en su reciente visita a Saltillo con el líder estatal, Diego del Bosque, no dan para más.

En el sondeo preelectoral, el Revolucionario Institucional gana todos los distritos, aunque no de manera arrolladora, como en otros tiempos, lo que habla del crecimiento de la 4T en Coahuila.

En Saltillo, los cuatro distritos electorales están asegurados para el PRI, y por dar un ejemplo, les diré que Lalo Medrano supera al morenista Alberto Hurtado por suficiente margen.

Lo mismo ocurre en Monclova y Frontera, aunque en la región Laguna la diferencia de votos en favor del PRI se estrecha, sin que esto genere un peligro evidente para el partido oficial.

Luisa María Alcalde fue condescendiente y magnánima con los liderazgos tribales comarcanos de Coahuila, al pedirles obtener, cuando menos, el triunfo en un distrito como objetivo central.

Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?

Memo acaparador

El diputado federal panista, Memo Anaya, pretende acaparar para su grupo político las candidaturas a diputados locales en Coahuila.

Anaya Llamas le apuesta a un golpe de suerte que reviva al PAN en antiguos bastiones electorales como Monclova y Piedras Negras.

El legislador torreonense, dicen, ya se comunicó con el exalcalde acerero, Mario Dávila, para invitarlo a participar en la elección de junio, pero este declinó, dada su mala fama pública.

La dirigencia estatal albiazul no está muy de acuerdo con el activismo político de Memo, pero entienden que su grupo es el más numeroso en las distintas regiones del estado.

Hoy, hoy, hoy

Este martes, el diputado federal saltillense Jericó Abramo Masso publicará los nombres de los ganadores del Giveaway Super Bowl 2026, que organizó en sus redes sociales.

El primer premio será una hielera con paquete de carne asada; el segundo sitio obtendrá una caja parrillera y el tercer lugar se llevará un regalo sorpresa.

Al menos, eso es lo que dice la convocatoria que Jericó publicó en sus páginas de Instagram, Face y TikTok.

Por cierto, los premios no son transferibles...

Adiós, y bienvenido

El senador lagunero, Luis Fernando Salazar, fijó postura tras la renuncia de Adán Augusto López a la coordinación del Senado de la República y reconoció el liderazgo del tabasqueño.

“Mi respeto y agradecimiento por su desempeño al frente de la coordinación parlamentaria en este primer periodo del Senado”, expuso en redes sociales.

Salazar Fernández aprovechó para felicitar a Ignacio Mier por su designación como nuevo coordinador senatorial.

El representante popular coahuilense inició de buen humor la semana y, en Facebook, pidió a sus seguidores que le recomendaran una alegre canción para comenzar el lunes.

Centauros en PN

Tres jefes a cargo, diez oficiales, 180 agentes, siete drones y 30 vehículos conforman el operativo Centauro, de la Secretaría de Seguridad Pública, para combatir el huachicol fiscal fronterizo.

El operativo inició en enero y se mantendrá activo durante el 2026 en los puentes internacionales con EU, en Piedras Negras y otros cruces fronterizos de Tamaulipas.

Personal de Pemex, agentes de seguridad pública, así como elementos de la Marina y del Ejército Mexicano, revisan las pipas que salen de los patios fiscales en busca de combustible sin declarar.

La Guardia Nacional instaló retenes de vigilancia para una segunda o tercera revisión a las unidades de traslado de gasolina y diésel en la carretera 57 y otras vías de tránsito fronterizo.

Hasta el momento, no existe información oficial acerca de algún decomiso de huachicol fiscal en el cruce fronterizo de Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas.

Mesa que más aplauda

Desde hoy, empresarios y funcionarios de primer nivel del estado comenzaron a viajar a la capital del país para la firma de la Mesa de Negocios Federal de este miércoles, con Sheinbaum Pardo.

El convenio de colaboración interinstitucional del gobierno federal con las 32 entidades federativas se enmarca en la eliminación de trámites burocráticos para la instalación de empresas.

En el evento participarán representantes de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Energía y funcionarios de alto nivel de los 32 estados de la República.