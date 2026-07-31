Coahuila: En veremos alianza PRI-UDC para elección en el 2027

Por esa razón, la citada coalición entre ambos organismos políticos se tambalea y es posible que, en el proceso electoral del 2027 para alcaldes y diputados federales, ya no vayan juntos.

Hay veces que un partido político pone el gasto y el otro el gusto y eso es lo que aparentemente ocurrió en la pasada elección a diputados locales en Coahuila con la alianza PRI-UDC.

Y es que fue evidente que el carro completo aliancista fue directamente operado por el Revolucionario Institucional, con apoyo moral de la UDC, que lidera Lenin Pérez.

El partido del político acuñense no cumplió con las expectativas y se convirtió en un espectador privilegiado del proceso electoral, pues sin despeinarse logró beneficios políticos y económicos.

Lenin, fiel a su estilo, ya anda buscando reunirse con la 4T...

REAPERTURA EXITOSA

Monclova no se rinde ante las adversidades y le pone buena cara a los retos sociales y empresariales.

El deporte y el turismo se han convertido en ejes alternativos para el ayuntamiento local que preside Carlos Villarreal.

La reciente reapertura del Ecoparque en Monclova se ha convertido en un espacio de alto valor recreativo para familias locales y visitantes.

El empresario hotelero, Armando de la Garza, destacó que el diseño del parque permite a los visitantes conocer y convivir con diversas especies de animales en un entorno natural.

Según el también comisionado de turismo, el ecoparque es un activo natural para fomentar la cultura de la conservación y la educación ambiental

DE REVERSA

En la Región Carbonífera anda fuerte el run run de que el subsecretario Francisco Tobías extraña Saltillo y ya quiere volver, volver.

El también cronista popular saltillense parece que ya se cansó de las carnes asadas, de los caballos y añora las tertulias y el clima fresco sarapero.

No les extrañe, pues, que Pancho sea incluido entre los posibles cambios y enroques del gobierno estatal para el mes de agosto.

A lo mejor se va Alfio Vega del Conalep y Tobías entra en su lugar.

COSAS QUE ANTES NO SE VEÍAN

Algo sucede, ocurre y acontece, diría mi amigo periodista Héctor Pech, en la seguridad pública de Coahuila, que ya se notan grietas al interior de las corporaciones estatales y municipales.

Las retenciones de mandos actuales y de exjefes policiacos por parte de autoridades estadounidenses, para someterlos a interrogatorios exhaustivos, era un tema inexistente.

Las incursiones permanentes de grupos de inteligencia de la FGR y de la UIF en distintas regiones de la entidad para recabar información precisa de empresarios y políticos tampoco eran comunes.

Que un comandante de la FGR irrumpiera, como el pasado sábado, en una pelea de gallos clandestina en la Región Centro y le diera de cachetadas al mando policiaco estatal, era imposible.

Para acabarla de amolar, la reciente salida de Adrián Montano Eliserio de la Dirección de Policía y Tránsito, en General Cepeda, puede hacer estallar una crisis regional en seguridad pública.

Montano Eliserio fue retirado de este cargo por instrucciones directas del Mando Único de Saltillo por razones no esclarecidas oficialmente.

Adrián, según sus cercanos, anda preocupado y teme que lo pretendan utilizar como “chivo expiatorio”, luego de filtrarse su posible implicación en la protección al tráfico de huachicol.

Trascendió que el exjefe policiaco advirtió que, si lo despidieron por asuntos de huachicol, entonces el director de Policía de Ramos Arizpe también debe ser dado de baja.

Adrián Montano puede ser el hilo más delgado que reviente el tráfico de combustible en la entidad y ya dejó en claro que si él cae, caen todos, dijeron sus cercanos en General Cepeda.

El exdirector de Policía se desempeña actualmente como titular de Protección Civil en el ayuntamiento local.