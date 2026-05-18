Coahuila: Excluye Cecilia Guadiana de apoyo electoral a Ale Salazar

Y por lo visto, no será posible verlas juntas recorrer las calles en búsqueda del voto popular para que Ale venza al candidato del PRI, Álvaro Moreira, en el distrito 16.

La senadora Cecy Guadiana ya recorrió casi los 16 distritos electorales de Coahuila que estarán en disputa el próximo 7 de junio en la elección a diputados locales, pero le falta el de Ale Salazar.

La candidata saltillense, Alejandra Salazar, interpuso hace meses una denuncia contra Cecilia por el delito de uso de recursos públicos para beneficio personal, y desde entonces no se hablan.

Tal vez sea esa la razón de que la senadora la excluyera de su apoyo, cosa que no hizo con el legislador local Antonio Attolini, con quien también tuvo diferencias políticas.

Hay quienes afirman que, en realidad, Cecilia se lleva muy bien con Álvaro, ya que los hermanos de éste y su padre, Armando Guadiana, realizaron grandes negadas en el gobierno estatal.

Cecilia ya acompañó en sus campañas a Antonio Attolini, Fernando Hernández, Pily de Aguinaga, Alberto Hurtado, Delia Hernández y otros, pero con Ale, algo de rencor hay que la excluyó.

¿Qué le dijo el ganso a la gansa?

¡Ven! Ganza...

CARRO COMPLETO

La empresa Electoralia publicó ayer una encuesta en la que da cuenta que, en la elección a diputados locales del 7 de junio, el PRI obtendrá carro completo en los 16 distritos electorales.

El sondeo contrasta con los de Morena, que traen otros datos, aunque la veracidad de tal o cual partido pronto tendremos oportunidad de conocer, una vez que concluya el proceso electoral.

Para el Revolucionario Institucional, perder uno o dos distritos electorales no le representa un daño político importante.

Sin embargo, para el Movimiento de Regeneración Nacional, que uno de sus candidatos obtenga el triunfo representa un avance monumental en su historia política comarcana.

Que se sepa, el monclovense Ariel Venegas es el último legislador de oposición en ganar un distrito electoral y eso fue hace ya muchos años atrás.

INSOLACIÓN ELECTORAL

De camino a Sierra Mojada y el ejido La Esmeralda, Coahuila, el candidato del PT a diputado local, Tony Flores, prometió ayer acabar con los caminos de terracería y gestionar una vía carretera en esta zona.

En un en vivo en sus redes sociales, el legislador plurinominal se quejó del mal estado del camino y de las cuatro horas que se pierden en llegar a Sierra Mojada y Químicas del Rey.