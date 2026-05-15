¿Y dónde está Lenin Pérez?

En tanto, Diego del Bosque y Ricardo Mejía Berdeja, líderes de la coalición Morena-PT, se toman fotos juntos y aparecen en reuniones, Lenin prefiere guardar un perfil bajo, fuera de reflectores.

Casi inadvertido, ha pasado el líder de la UDC, Lenin Pérez en la presente contienda electoral para diputaciones locales en Coahuila .

A pesar de que UDC va en alianza con el PRI, el político acuñense evita salir en público junto al dirigente estatal del tricolor, Carlos Robles Loustaunau.

El tema ya provoca especulaciones entre políticos comarcanos, que advierten el distanciamiento como una posible estratagema de Pérez Rivera para evitar dar explicaciones a la ciudadanía.

La otra versión es que Lenin solo rentó las siglas de su organización política, pero en el paquete electoral no estaba incluida su presencia.

¿Será?

En Chihuahua

Anda fuerte el run run de que los senadores por Morena, Cecilia Guadiana y Luis Fernando Salazar, estarán hoy en Chihuahua, en la marcha para exigir el desafuero de la gobernadora, Maru Campos.

Pero no van solos, pues la meta es juntar más de 10 mil manifestantes, así es que llevan varios camiones con activistas coahuilenses a la manifestación de la 4T.

El evento, que parte del monumento a Francisco Villa hasta Palacio de Gobierno, iniciará a las cuatro de la tarde, con un recorrido aproximado de dos kilómetros y una duración de hora y media.

La exigencia de desafuero contra la gobernante panista obedece a que Maru, dicen, permitió, sin permiso federal, a agentes de la CIA participar en operativos contra el narco en la entidad.

Y eso se llama traición a la patria.

Becas empresariales

Empresarios monclovenses se mostraron complacidos con la invitación que les hizo la Universidad Autónoma de Coahuila para integrar un patronato académico regional.

El consejo de participación estará integrado, según explicaron, por empresarios de reconocida trayectoria que recaudarán recursos financieros para becar a alumnos de la casa universitaria.

Por lo pronto, Carlos Elizondo, expresidente de la CMIC local, aceptó la invitación de sumarse a este esfuerzo conjunto entre la UAdeC y la IP para apoyar a estudiantes a que accedan a estudios.

Los patronatos empresariales serán instalados en las cinco regiones de la entidad.

Aretes de contrabando

La aparición de varios casos de gusano barrenador en ranchos coahuilenses pone en evidencia otro grave problema que aqueja al sector ganadero regional.

Y no solo es abigeato, sino un tema más delicado, como lo es el mercado negro de aretes de identificación, que permite el contrabando de reses enfermas de Centroamérica a México.

Así lo señala un estudio del Senado de la República, que advierte que los aretes sanitarios falsos permiten el ingreso al país de miles de reses infectadas para consumo nacional.

En Coahuila, este mercado negro permite evitar controles zoosanitarios y genera millones de pesos ilegales con la venta de ganado en mal estado para el consumo estatal.

El costo oficial de un arete de identificación era de 50 pesos, y los coyotes y contrabandistas lo vendían en la ilegalidad entre 400 y 800 pesos.

Más promoción

La representante de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera, se dio una vuelta por Saltillo en estos días y aprovechó para reunirse con la titular de Turismo, Martha Moncada.

Ambas, según Flores Escalera, dialogaron sobre nuevas estrategias de colaboración para fortalecer la promoción turística internacional de Coahuila.

Hilda, en su vuelta a Saltillo, se dio tiempo para acompañar a algunas candidatas a diputadas locales del PRI en recorridos de campaña por diversos sectores de la capital coahuilense.

Seguramente se acordó de tiempos exitosos...