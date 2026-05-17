Se va el Pollo Loco de Monclova por persecución de fiscalía

Por eso es lamentable el posible cierre y la salida de Monclova de la franquicia del Pollo Loco, ante la asfixiante persecución de ministerios públicos, en contubernio con Héctor Garza.

En una ciudad en la que generar fuentes de empleo es un auténtico reto, la confianza en la procuración de justicia es vital.

Y es que resulta que el gerente de la empresa contrató limpieza externa para el restaurante, con tan mala suerte que el prestador de servicios falleció en el lugar por un accidente.

El caso lo tomó el abogado y actual candidato del PAN a diputado local, Héctor Garza, que en presunto contubernio con el ministerio público, intentó hacer pasar al fallecido como empleado.

Y basados en ello, citaron en la Fiscalía al gerente del Pollo Loco, tras advertirle que se presentara sin representante legal para llegar a un acuerdo.

Por supuesto que no les hizo caso y llegó a fiscalía con su asesor jurídico, lo que molestó a Héctor y los funcionarios de la fiscalía, que ahora lo hostigan y amenazan con exigencias económicas.

Ante esta situación, el dueño del Pollo Loco está por decidir cerrar la sucursal Monclova, para evitar el tóxico acoso de los responsables de la procuración de justicia en Monclova.

Empresarios de esta localidad calificaron de grave la situación y lamentaron que los ministerios públicos no sigan el ejemplo de honestidad y de transparencia del fiscal Federico Fernández.

Lamentable atropello...

LOS CIRIOS DE ‘ANDY’

Cuatro velitas mantiene encendidas Andrés Manuel López Beltrán en la elección a diputados locales del 7 de junio próximo.

En corto, el aún secretario de Organización de Morena afirma que en los distritos electorales 04, 05, 07 y el 11, Morena trae ventaja, raspada, pero ventaja al fin.

En otros dos, uno del PT, se habla de un empate técnico, pero destacan que Darinka Guerra, Delia Hernández, Alfonso Almeraz y Fernando Hernández avanzan.

“Andy” viene de perder importantes alcaldías en Durango y el diputado federal por el PRI, Rubén Moreira, incluso le advirtió que en Coahuila el PRI le va a derrotar y le dará una lección electoral.

Hagan sus apuestas...

¡A DARLE!

El magistrado monclovense Ricardo López Campos atraviesa por un delicado tema de salud del que seguramente saldrá avante.

López Campos inicia hoy un tratamiento ambulatorio que lo llevará diariamente y por casi un mes de Monclova a Monterrey, ida y vuelta.

Ricardo es un hombre de fe y con una alta autoestima, así es que desde esta columna le deseamos que todo salga bien y que tenga una exitosa recuperación.

Por cierto, la responsabilidad siempre ha sido uno de sus atributos y no dejará de acudir a trabajar...

¿MARIO A MORENA?

El viernes pasado saludé en el Álamo de Monclova al médico pediatra Mario Dávila, que promovía entre algunos de los comensales sus servicios pediátricos.