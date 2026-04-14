Coahuila: ¿Fracking o no fracking?

Contra toda experiencia del fracking en el mundo, Sheinbaum aseguró que su gobierno “no plantea aplicar fracking tradicional por los riesgos ambientales que conlleva”, y propuso “revisar tecnologías con menor uso de químicos y alternativas que permitan reusar agua o emplear agua no potable, bajo criterios técnicos y ambientales”.

Con lenguaje evasivo, para evitar el uso de la palabra “fracking”, Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno “analizará esquemas de participación privada para producir yacimientos no convencionales, porque Pemex no posee la capacidad tecnológica suficiente para hacerlo”.

Claudia, como lo subraya el analista Raymundo Riva Palacio, enfrenta un dilema que vuelve insostenible la ideología de su antecesor a partir de una pregunta: “¿Está ella dispuesta a gobernar con la realidad o a administrar la herencia” antifracking de AMLO?

La realidad actual de México es brutal y ella no puede evadirla: existe un déficit energético en el país que genera presión industrial y refuerza nuestra dependencia con EU porque importamos entre el 70 y el 80 por ciento de gas natural, que genera más del 60 por ciento de la energía eléctrica que consumimos en México.

Con Pemex fuera del radar por su incompetencia tecnológica, la Secretaría de Economía federal indicó que “la inversión del capital extranjero para la industria eléctrica cayó en un 98 por ciento y para el rubro petrolero en un 133 por ciento por las reformas constitucionales recientes” (VANGUARDIA:12-04-2026).

Sobra decirlo: esta dependencia sistémica frente EU nos debilita ante el reacomodo geopolítico global para ser presa fácil de los intereses estadounidenses en el futuro inmediato.

¿Puede México alcanzar, mediante el fracking en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), en la Cuenca de Sabinas y parte de la Cuenca de Veracruz, la soberanía energética para 2035, como lo planteó Claudia? Difícil.

¿Está consciente la Presidenta del daño medio ambiental que causaría a esas zonas, porque, contrario a sus declaraciones, no existe en el mundo una tecnología sustentable que “permita extraer el gas natural sin millones de litros de agua por pozo; sin un alto riesgo de contaminación de acuíferos por fugas o manejo inadecuado de químicos; sin emisiones de gas metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono por su poder de calentamiento global en un horizonte de 100 años; sin una sismicidad inducida (micro o incluso eventos perceptibles) y sin una fragmentación del territorio y efectos sobre ecosistemas”?

Cierto. Algunos de esos temas podrían mitigarse, pero el fracking “sustentable” no existe. Sus impactos, sin embargo, podrían atenuarse si tenemos un contexto institucional sólido, en el cual haya inversionistas nacionales y extranjeros de peso, aliados con instituciones fuertes y una regulación estricta que impida caer en la lógica del mercado del modelo tejano, que permitió alcanzar beneficios económicos de corto plazo con altos costos ambientales y sociales.