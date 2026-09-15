Coahuila: Fraude notarial, es una conducta intolerable

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Coahuila: Fraude notarial, es una conducta intolerable
    IA

No basta con retirar el fiat a los notarios que se han corrompido en Coahuila. Además de ello, es necesario desmontar las cadenas de complicidad construidas con notarios

“Coahuila es el Estado que tiene un mayor número de notarios per cápita, lo cual es bueno, pero sí tenemos que intensificar la supervisión y garantizar que se ejerza el profesionalismo con sentido de ética”.

La frase anterior corresponde a declaraciones realizadas por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, al referirse al hecho de que se ha retirado el fíat a cinco notarios locales en lo que va de la presente administración, debido al uso fraudulento de la fe pública.

https://vanguardia.com.mx/opinion/caso-ganem-rodriguez-se-convertira-en-ejemplo-DC23474979

Sin duda, es importante que las instancias públicas responsables de vigilar el correcto ejercicio del servicio público cumplan su labor y, en casos específicos como el señalado, impongan las sanciones necesarias para impedir que una función como la notarial se ejerza de espaldas a lo deseable.

También debe reconocerse el que la autoridad exprese el compromiso de “intensificar” la supervisión en torno a la función notarial, de forma que se impida la multiplicación de casos como el del notario Fernando Nicolás Muñoz San Juan, quien recientemente fue aprehendido en España, acusado de participar en un fraude múltiple desarrollado en la Región Laguna.

Sin embargo, también hace falta que se reconozca un par de aspectos en torno al citado fenómeno:

El primero de ellos es el relativo al proceso de selección de los abogados a quienes se otorga un fíat. Porque resulta difícil creer que quien desempeña la función notarial sin ajustarse a la legalidad desarrolló tal propensión después de convertirse en notario.

Contrario a tal posibilidad, lo más probable es que se tratara de una persona cuya conducta ya era desviada desde antes, lo cual invita a que el proceso de selección de futuros notarios sea endurecido, a fin de evitar que ingrese al gremio alguien que no debería pertenecer a éste.

El segundo aspecto tiene que ver con la existencia de cadenas de complicidad gracias a las cuales pueden perpetrarse delitos en los cuales participan fedatarios públicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/dan-de-baja-a-cinco-notarios-por-actos-fraudulentos-en-coahuila-OM23498143

Porque para perpetrar una operación de compraventa de forma fraudulenta, el notario no puede hacerlo solo, sino que requiere de la participación de servidores públicos en instancias como el Catastro o el Registro Público de la Propiedad. De otra forma, es prácticamente imposible que pueda alcanzar su cometido.

No basta entonces con retirar el fíat a los notarios deshonestos. Además de ello, es imprescindible desmantelar las cadenas de complicidad que han hecho posible que la función notarial se pervierta. Los casos denunciados son suficientes como para tener clara la necesidad de tomar acción en este rubro.

Cabría esperar, pues, que a las acciones que se han desplegado y pasan por el reconocimiento de que el problema existe, se sumen decisiones que avancen con mayor rapidez en el camino de construir una solución de fondo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Notarios
A20

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Óscar Pimentel González

Editorial Vanguardia

Editorial Vanguardia

Bajo esta firma, nuestro equipo especializado desarrolla coberturas de profundidad sobre seguridad, justicia y fenómenos sociales, garantizando la rigurosidad periodística en contextos de alto riesgo. Este perfil representa el compromiso colectivo de nuestra redacción con la transparencia, la verificación de datos y el derecho a la información veraz en beneficio de nuestra comunidad.

Aquí encontrarás contenido de investigación, análisis e información verificada por nuestros mejores periodistas.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que quieren hacer ver

Lo que quieren hacer ver
true

Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
true

POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez
Las estructuras metálicas quedaron retorcidas sobre las vías tras el accidente ferroviario.

Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda
La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento.

Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova conquistaron los títulos de recurvo varonil y femenil, respectivamente, en el cierre de la Final.

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo
En esta fotografía, facilitada por la Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia, se observa una locomotora dañada en un ataque con drones rusos en la estación de tren de Yahodyn, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, el domingo 13 de septiembre de 2026.

Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo
OpenAI afirmó que la legislación debería centrarse exclusivamente en los laboratorios de IA más avanzados y no en las empresas emergentes que trabajan con sistemas menos potentes.

OpenAI insta a los legisladores británicos a controlar la tecnología ante la creciente preocupación por la seguridad