Coahuila: Fraude notarial, es una conducta intolerable

La frase anterior corresponde a declaraciones realizadas por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González , al referirse al hecho de que se ha retirado el fíat a cinco notarios locales en lo que va de la presente administración, debido al uso fraudulento de la fe pública.

“Coahuila es el Estado que tiene un mayor número de notarios per cápita, lo cual es bueno, pero sí tenemos que intensificar la supervisión y garantizar que se ejerza el profesionalismo con sentido de ética”.

Sin duda, es importante que las instancias públicas responsables de vigilar el correcto ejercicio del servicio público cumplan su labor y, en casos específicos como el señalado, impongan las sanciones necesarias para impedir que una función como la notarial se ejerza de espaldas a lo deseable.

También debe reconocerse el que la autoridad exprese el compromiso de “intensificar” la supervisión en torno a la función notarial, de forma que se impida la multiplicación de casos como el del notario Fernando Nicolás Muñoz San Juan, quien recientemente fue aprehendido en España, acusado de participar en un fraude múltiple desarrollado en la Región Laguna.

Sin embargo, también hace falta que se reconozca un par de aspectos en torno al citado fenómeno:

El primero de ellos es el relativo al proceso de selección de los abogados a quienes se otorga un fíat. Porque resulta difícil creer que quien desempeña la función notarial sin ajustarse a la legalidad desarrolló tal propensión después de convertirse en notario.

Contrario a tal posibilidad, lo más probable es que se tratara de una persona cuya conducta ya era desviada desde antes, lo cual invita a que el proceso de selección de futuros notarios sea endurecido, a fin de evitar que ingrese al gremio alguien que no debería pertenecer a éste.

El segundo aspecto tiene que ver con la existencia de cadenas de complicidad gracias a las cuales pueden perpetrarse delitos en los cuales participan fedatarios públicos.