‘Caso Ganem-Rodríguez’: ¿se convertirá en ejemplo?

Minutos después, la información se amplió: los agentes de la FGR pusieron igualmente bajo arresto a la esposa de Ganem, la también exfuncionaria de la administración municipal, Martha Rodríguez Romero, quien fungió como titular del Centro de Justicia Municipal de Torreón.

La noticia corrió como reguero de pólvora desde temprano, ayer domingo: José Elías Ganem Guerrero, secretario del Ayuntamiento de Torreón durante la segunda administración de Román Alberto Cepeda, había sido arrestado, en su domicilio particular, como parte de un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República ( FGR ).

Por la tarde se tuvo una película un poco más completa: además del matrimonio mencionado, los agentes federales detuvieron a otras tres personas: un chofer y escolta del exfuncionario, así como a dos presuntos socios de Ganem en la empresa Grupo Integrador de Servicios de Edificación S.A. de C.V.

Lo que no se sabía, al menos hasta el cierre de esta edición, eran los cargos específicos por los cuales la Fiscalía abrió la carpeta de investigación en contra de los detenidos, lo cual habría derivado en la expedición de las órdenes de aprehensión en su contra.

A falta de información oficial, como suele ocurrir, el vacío se ha llenado con especulaciones. Aunque en este caso, conviene decirlo, las especulaciones sólo pueden girar en torno a los señalamientos que públicamente se han realizado en contra de los exfuncionarios municipales.

A Ganem se le ha vinculado con presuntos desvíos en el Sistema de Agua Potable de Torreón. Incluso, el senador morenista Luis Fernando Salazar presentó una denuncia penal en su contra, señalándolo como responsable del desvío de recursos federales destinados a la perforación y equipamiento de pozos en aquella demarcación territorial.

Adicionalmente –aunque siempre de manera extraoficial– se le ha vinculado con presuntas irregularidades cometidas en el Simas Torreón mediante la contratación de pipas para el reparto de agua a domicilio. Sobre su esposa se ha dicho que las irregularidades en el manejo del Centro de Justicia Municipal habrían llevado a su remoción del cargo hace apenas unas semanas.