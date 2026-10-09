Coahuila: Hoy, consejo político del PRI en la capital del acero

La cita es a las 16:00 horas, aunque se les pidió llegar con media hora de anticipación para el acomodo de lugares y del presídium.

El salón Amatea será hoy el sitio de reunión de la clase política priista que asistirá al consejo político municipal en Monclova.

El evento será presidido por el dirigente estatal de este organismo político, Carlos Robles Loustaunau, en tanto que el discurso central estará a cargo del subsecretario Diego Rodríguez.

Y aunque el consejo político es para el PRI Monclova, se espera que lleguen militantes y representantes de Frontera y de otros municipios de la región.

Hay que ir...

PRESAS FÁCILES

La falta de unidad entre la base extrabajadora ocasiona serias erosiones en los acuerdos de exobreros de AHMSA, pues uno jala para un partido y los más se dejan seducir por otros.

Así lo advirtió el exsecretario general de la sección 147 en Monclova, Fidel Hernández Puente, que señaló que la desunión de los extrabajadores, tarde o temprano, afectará a todos.

“Andan como seis grupos con distintos líderes, en lugar de unirse en uno solo y hacer un frente común y unido para pelear por los intereses de todos”, precisó.

El exdirigente sindical sabe de lo que habla, pues lideró a la sección 147 por poco más de ocho años y en los momentos más difíciles de la privatización de Altos Hornos de México.

“O se unen o los truenan”, sentenció Hernández Puente.

CHORROS, CHORROS

El senador Gabriel Elizondo trae como prioridad que el gobierno federal destine recursos para rehabilitar el tramo “Los Chorros”, de la vía federal en el sureste de Coahuila.

Elizondo Pérez sabe que, en este tramo, ocurren múltiples accidentes fatales, lo que lo convierte en un riesgo fatal para quienes transitan por esta vía carretera.

El representante senatorial coahuilense, por esta razón, decidió impulsar un punto de acuerdo para solicitar a la SICT se incluya en el presupuesto del 2027 la modernización de “Los Chorros”.

El tema pinta difícil, pero no imposible...

COLISEO VIRTUAL

15 hombres y mujeres descompuestos por la transformación que atraviesa el país confrontaron al diputado local, Antonio Attolini, en uno de los episodios de El Círculo, página digital de debate.

El programa, ríspido, agresivo y hasta insultativo, sirvió de escenario para que el aguerrido legislador lagunero luciera sus dotes de oratoria ante sus oponentes.

Sin dar ni pedir cuartel, Attolini Murra dejó en claro que lo suyo, lo suyo es la confrontación de ideas y la discusión política.

Échenle un ojo, está bueno el programa del miércoles pasado.

OPTÓMETRA

El senador Luis Fernando Salazar parece que explora una nueva alternativa laboral, una vez que concluya su carrera política.

Y es que el popular político lagunero anda muy metido en la optometría, con serias preocupaciones por la salud visual.

Fernández Salazar obsequia lentes en su casa de gestoría en Torreón a niños, adolescentes y adultos que se lo requieren.

Además, según una publicación en la página oficial de Facebook, Luis Fernando asistió ayer en el Senado al foro “La Optometría y su Importancia en la Salud Pública”.

Bien por él...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que la exposición de temas pornográficos en una transmisión en vivo de la SEP Coahuila obedeció a que usaron la misma laptop que se llevan a los bacanales de Gerardo?