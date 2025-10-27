Coahuila: Investiga FGR a exalcalde por tráfico de pensiones

El exalcalde de Matamoros, Coahuila, Felipe Medina Cervantes, es investigado por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en un millonario fraude al ISSSTE.

Médico de profesión, el exedil matamorense, según documentos en poder de autoridades federales, falseó información clínica para gestionar pensiones ilegales a derechohabientes.

Cientos de falsas pensiones de invalidez permanente fueron tramitadas por diversos médicos, entre los que se cita a Felipe Medina, en contubernio con empleados y directivos del ISSSTE.

El daño financiero a la entidad federal es millonario y la Fiscalía General de la República cierra el círculo para aprehender a una red de involucrados.

TEMOR FUNDADO

De no ocurrir algún imprevisto, hoy comparece la directora general de la CFE, Emilia Calleja, en el Congreso de la Unión, para la glosa del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo interesante de su presencia en la Cámara de Diputados es ver si estarán presentes, los legisladores coahuilenses, Theo Kalionchiz, del PAN, y Ricardo Mejía, del PT.

Ambos se liaron recientemente a golpes tras la irrupción de Mejía Berdeja a la reunión para exigir contratos de carbón en CFE para Tony Flores.

En San Lázaro hay temor fundado de que el legislador plurinominal del PT en Coahuila, Tony Flores, a invitación de Ricardo se presente en el Congreso a exigir a Calleja sus contratos en CFE.

La suerte esta echada, y El Tigre y El Tigrillo afilan las garras para doblar a Emilia Esther y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Veremos y diremos...

PERITAS PARA RUBÉN

Interesante resultará para el PRI comarcano, la elección a diputados locales en el 2026, pues el legislador Rubén Moreira Valdez desea participar en la organización y selección de candidatos.

El pretexto es que la dirigencia nacional del PRI, es la responsable de designar y quitar, en caso de ser necesario, a los presidentes de palacio legislativo, en congresos dominados por el tricolor.

El dirigente nacional, Alito Moreno, y la secretaria general, Carolina Viggiano, apoyan la intervención de Moreira Valdez tras derrotar a Morena en la elección a alcaldes en Durango.

El tema es delicado porque Rubén trae en la manga a dos que tres propuestas de aspirantes para la próxima legislatura, y los pretende imponer a chaleco.

A lo mejor hace falta que le expliquen con peras, manzanas y naranjas, que su tiempo ya pasó y que le pueden aceptar sugerencias, pero jamás órdenes ni imposiciones.

PACIFICAR LA CARBONÍFERA

Cinco de los cinco homicidios que registra la Región Carbonífera, ocurrieron en el pueblo mágico de Múzquiz, Coahuila.

Por esa razón, hoy y mañana estará en esta población, el fiscal general Federico Fernández para establecer y activar nuevos mecanismos de prevención y de investigación criminal.

Además, por instrucción directa del gobernador Manolo Jiménez, se reforzará la seguridad pública en la región, para evitar intentos de extorsión y cobros de piso a productores de carbón.

En Múzquiz, la administración municipal de Tania Flores dejó al ayuntamiento casi sin patrullas en la cabecera municipal, pues solo se encuentran dos en funcionamiento.

El fiscal general permanecerá lunes y martes en la zona carbonífera, hasta que se activen las nuevas directrices de seguridad y se cumplimenten las ordenes de aprehensión pendientes.

El trabajo todo lo vence...

EL GRAN PREMIO

Anda fuerte el run run de que el Mercadito de Mejora estuvo presente en el Gran Premio de México, este fin de semana.

A invitación expresa de la familia Slim, coordinadores regionales de Mejora Coahuila, se apersonaron el domingo, en la justa automovilística internacional, en la capital del país.

Casi, casi, dicen, que la representante coahuilteca estuvo a punto de instalar en el lugar, un modulo del mercadito, pero a los organizadores como que no les gustó mucho la idea y se negaron.

¿Será?