Coahuila: Los alcaldes están a tiempo de cuadrar las cifras para el final

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Se ha tenido la experiencia en muchos casos de la existencia de malversaciones de fondos públicos y, hasta donde se sabe, sólo unas contadas veces se ha procedido conforme a derecho

Los alcaldes ya deben empezar a cuadrar las cifras y ordenar los papeles con los que concluirán su mandato municipal, aunque para algunos de ellos el proceso será más fácil, ya que repetirán. Ya entramos al último cuatrimestre de 2026 y, dando la vuelta al año, los presuntos candidatos se definirán para la contienda del 2027.

¿Por qué cuadrar las cifras? Porque ya se ha tenido la experiencia en muchos casos de la existencia de malversaciones de fondos públicos y, hasta donde se sabe, sólo unas contadas veces se ha procedido conforme a derecho. Por lo tanto, es tiempo de empezar a limpiar la casa.

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Seguramente existen expedientes en los archivos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) con evidencias que dan cuenta de las revisiones practicadas a algunas alcaldías, en las que subsisten anomalías que se han quedado sin que la autoridad intervenga, es decir, sin castigar la no justificación de recursos públicos que, con seguridad, se apropiaron en actos de corrupción. Debido a esta nula atención, los casos se quedaron en el limbo, permitiendo a sus infractores disfrutar de los beneficios del lavado y, al no proceder en su contra, cayeron en la definición que sentenció Plutarco, el filósofo griego: “Hacerle el favor a un ingrato es como perfumar a un muerto”.

No se entienda mal el llamado de que los alcaldes están a tiempo de arreglar las cifras para su cierre de gestión, pues es seguro que dentro de la lista de presidentes municipales hay quienes han actuado con honestidad, por lo que no tienen que preocuparse en enderezar lo chueco.

Claro que se deben dar los pasos necesarios que lleven al esclarecimiento de las revisiones y permitan actuar en consecuencia. Algunas de las auditorías practicadas recientemente han resultado con cuentas deficitarias. ¿Cuál es la razón por la que no han prosperado?

Un ejemplo claro es la administración municipal de Torreón. Hay que decirlo, con todo respeto ante la desaparición física del anterior alcalde –dejando inconclusa su administración–, que existen algunos colaboradores de ese fallido gobierno local que han sido señalados por haber obtenido un estatus económico del que carecían con anterioridad, un enriquecimiento espontáneo, por lo que deben ser llamados a cuentas y proceder conforme a la norma.

Precisamente, tanto la Auditoría Superior del Estado como la instancia federal –brazos revisores del Legislativo correspondiente– tienen la evidencia de los dictámenes en los que ciertos entes revisados caen en insuficiencia en materia económica y que han quedado en agua de borrajas.

Cuando cualquier dependencia presenta resultados derivados de su labor y estos reflejan ilegalidades sin que sean reprendidas de acuerdo con la regla establecida, los encargados de imponer la pena cometen omisión normativa. Por lo tanto, dichos funcionarios se vuelven acreedores a ser sancionados por esa conducta.

Por lo tanto, es importante que el auditor superior aspire a crear un ambiente sanador e informe los resultados de las auditorías practicadas a algunas presidencias municipales y, en caso de incumplimiento, turne a las dependencias correspondientes los expedientes relativos, con el objetivo de que se emita la resolución a la que haya lugar.

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En tal consecuencia, esas anomalías no deben quedar en rezago, pues inciden en el ánimo ciudadano al reprobar la actuación de un gobierno municipal que transitó en medio de un ambiente nebuloso en perjuicio de sus habitantes.

Las desviaciones de recursos en las alcaldías, cometidas por manos sucias, deben ser señaladas y los responsables castigados conforme a las disposiciones legales. De lo contrario, el trabajo que desarrolla la Auditoría Superior quedará sin valor, pues los profesionales que laboran en esa dependencia se desaniman y, conociendo los resultados, se corre el riesgo de que sean utilizados, soltándolos al aire y, lo peor, que se genere una visión equivocada en el sentido de que son tapadera de delincuentes.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

X: @aguirreperalesf

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