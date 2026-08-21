Coahuila: La pelea intrapartidos ya empezó con el fin de alcanzar las próximas presidencias municipales

La jauría ya empezó a morder la correa con intenciones de emprender la carrera, cuya meta es junio de 2027, y alcanzar el triunfo electoral. Mientras tanto, algunos de los inconformes, claro, amenazan con soltarse si no ven signos de ser favorecidos con la candidatura para el puesto de alcalde. Los pretensos se defenderán como perros rabiosos para obtener el platillo tan apetitoso que se disputarán en el torneo, donde defenderán los colores del establo al que pertenecen. Se pronostica una batalla que se antoja difícil dirimir, por lo que aquellos que buscan adelantarse deben entender que salir de forma anticipada no garantiza llegar primero. Por lo tanto, no hay que llevar la contra ni desafiar las reglas establecidas que marcan los tiempos para iniciar la carrera, haciéndolo prematuramente. Para sustentar la pretensión de actuar, es importante cumplir una regla principal: tener la capacidad de ser competitivo y aceptado socialmente. A esto debe sumarse la propiedad de una honorabilidad que proporciona integridad y fuerza para pelear en la contienda. En este sentido, quienes ahora se están anticipando no son más que guisos que pueden quemarse, pues una de las materias que deben tener en la mira es la disciplina partidista; es decir, primero hay que esperar la nominación y ya luego ir al frente de batalla.

La tolerancia tiene límites y, cuando estos son sobrepasados, automáticamente aparece lo dictado por Newton en su tercera ley, la cual sentencia: “A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario”. Por lo tanto, los candidatos deben demostrar paciencia, esperar la selección y luego los elegidos enfrentar la competencia. Si triunfan, deberán desempeñar el cargo sin despojarse de la bondad y la humildad que adoptaron durante sus campañas políticas, y no sentarse a gobernar desde la prepotencia y la arrogancia. Esa manera es propia de tipos mediocres, cuya línea es la conveniencia. Ha trascendido que la decisión se tomó hace algunos meses, dejando entrever nombres de presuntos tiradores que lucharán por una alcaldía y cuyos partidos ya han puesto en ebullición, demostrando ansiedad, pues se percibe en las corrientes políticas el señalamiento de aspirantes en aptitud de recorrer un camino al que se sienten con derecho. Salvo los municipios más fuertes como Saltillo, Torreón y Monclova, al parecer ya está definida la sucesión por los diferentes partidos. En los demás, las aguas todavía están tranquilas, por lo que resulta forzoso que en la nómina de los posibles pretendientes se piense en cuadros bien escogidos para la competición, activos que se considere que tienen el mayor margen de triunfo.