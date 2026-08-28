Coahuila tiene en la nueva secretaria de Cultura la sustancia de las Bellas Artes

Claro que es un acierto; sólo hay que apoyarla con recursos económicos, materiales y humanos suficientes. Lo demás, déjenselo a ella. Un favor: no mezclen la política con la cultura, pues esta es, aparte de conocimientos, respeto y buen gusto por las disciplinas artísticas, un trabajo que dignifica al hombre, es decir, que es común a todos los humanos.

La inclusión de Lety Rodarte en el gabinete del gobernador Manolo Jiménez es, sin duda, un nombramiento que ya era necesario, con ella como pieza de lujo en materia de cultura, pues los vaivenes de la política –¡ah, la política!– acordaron que el cargo lo ocupara otra persona en los primeros años de gobierno priista.

El ambiente que envuelve a los artistas es muy sensible; ellos, por lo general, son de piel muy delgada y algunos expresan actitudes de vedettes. Por fortuna, la nueva secretaria lo sabe, pero también tiene lo esencial: tacto para tratar los problemas suscitados por celos profesionales que, a veces, trascienden a la población y dejan una mancha. Un ejemplo de esto es el patronato que administra el teatro de la ciudad en Saltillo; al parecer, sus miembros tienen conocimientos no familiarizados con la actividad artística, lo que ha generado enfrentamientos con los teatristas que, con su experiencia, quieren ser escuchados, lo que sería una gran aportación.

Otro ejemplo es el conflicto interior en la Orquesta Filarmónica del Desierto, relativo al despido de dos elementos que no estuvieron de acuerdo en tocar una música que, según ellos, no era apropiada para una agrupación de tal corte. El director, además, no lo hizo del conocimiento de la anterior secretaria, lo que hace pensar que él arma los conciertos según su propio criterio y gusto muy personal, el cual no admite discusión, dejando de lado en ocasiones el repertorio clásico.

Los músicos no deben ser manejados como simples robots, pues son personas que, por su inclinación a la música clásica, son sensibles a los actos que van en contra de lo trascendente.

Si se quiere tener más aficionados a la música clásica, hay obras cortas y ligeras, como las oberturas, que son atractivas, como las de Rossini, por ejemplo, que contribuyen a cautivar a los públicos y los motiva a seguir asistiendo al teatro. Se puede iniciar con ellas antes de tocar música pesada, como la de Wagner, por citar un autor, y después ir mezclando repertorio de más peso. Existen muchas partituras de compositores con piezas bellísimas, como las de Beethoven, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, Chopin, Bach, Puccini, etcétera.

Por el contrario, cuando se tocan otros géneros musicales, existen orquestas que ya lo hacen espléndidamente, pero si la filarmónica se empeña en presentar ese tipo de música, habrá muchas personas que se alejarán de los conciertos.