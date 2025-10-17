Coahuila, mi tierra adoptiva

Llegamos a Torreón, Coahuila, en agosto de 1983. Yo tenía 13 años cumplidos y recuerdo nuestra llegada como una aventura emocionante. Veníamos de la Ciudad de México, una urbe fascinante, sí, pero también asfixiante. Aunque viajábamos con frecuencia, había en mí una sensación de encierro, de libertad coartada. La inseguridad de aquellos años en la capital hacía que mis padres pusieran muchas restricciones a nuestros movimientos. Al llegar a Torreón, todo cambió: descubrimos la posibilidad de andar por las calles, de ir y venir en bicicleta, en camión o simplemente a pie. Era como si el aire mismo invitara a la libertad.

Vivir siempre implica un riesgo, porque la vida puede escaparse en cualquier momento. Pero hay distintos modos de irse, y los que se vislumbraban como posibles en aquel Torreón de los ochenta nos ofrecieron el escenario perfecto para sentirnos vivos. En esa mezcla de polvo, sol y viento, aprendimos a movernos con confianza, a apropiarnos de los espacios, a mirar el mundo sin miedo. Esa sensación de libertad fue, quizá, mi primer verdadero aprendizaje coahuilense.

Con los años, he recorrido casi todos los municipios del estado —con la única y casi imperdonable excepción de Múzquiz—. En algunos, como La Madrid o Sierra Mojada, he estado sólo de paso. En otros, como Torreón, Matamoros o Saltillo, he vivido temporadas completas y muy felices. Aunque mi espíritu es el del viajero que siempre piensa en su siguiente destino, la verdad es que en Coahuila he vivido con gusto, con esa sensación de pertenencia que uno no busca, pero que se instala con el tiempo.

De todas las ciudades del estado, mi favorita es una en la que todavía no he vivido, aunque hubo una época en la que pasé muchos fines de semana inolvidables: Piedras Negras. Más allá de su clima poco amable, tiene algo especial, difícil de describir, pero profundamente atractivo. Y eso que me tocó estar allí en tiempos difíciles, cuando la violencia golpeaba con fuerza a la región. Aun así, Piedras Negras conserva una vitalidad y una calidez humana que siempre me hacen querer volver.