Coahuila: Preguntas a Beto Redondo

Entra en escena el intelectual Beto Redondo. En esta ocasión trae su pelo chino lavado, sus mismos lentes de fondo de botella, barba incipiente, una camisa bordada por la comunidad mixe de Tlahuitoltepec, Oaxaca, pantalones de mezclilla deslavados y sandalias Birkenstock sin calcetines.

Beto está sentado al centro del escenario. Un reflector de luz está centrado en él. Desde distintos ángulos, cámaras televisivas capturan su imagen. Setenta y siete personas, cuyo rostro no es visible, están sentadas frente a él, listas para hacerle preguntas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¿Y si la candidata fuera mujer?

Se escucha una voz en off: “Hoy tenemos la rara fortuna de tener con nosotros al doctor Beto Redondo, reputado por su extraordinaria capacidad para mezclar conocimientos sociológicos con ciencias ocultas, para responder preguntas de nuestra audiencia sobre la situación política en Coahuila”.

Continúa la voz en off: “Cada una de las 77 personas presentes porta un micrófono de solapa, desde el cual podrá realizar sus preguntas. Muchas gracias. Iniciamos”.

Pregunta: “Tengo la impresión de que su alter ego, Luis García Abusaíd, es excesivo en sus críticas editoriales al fiscal general, Federico Fernández, y al magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery. Usted, ¿qué opina de ello?”.

Respuesta: Mi amigo, casi mi carnal, no se excede en ninguno de los dos casos. Él tiene la mejor impresión de Federico como persona y funcionario público, pues le conoce desde hace 14 años, cuando era secretario particular del entonces procurador y siempre bien recordado Homero Ramos Gloria. Hoy la evidencia empírica de su trabajo apuntala la seguridad pública estatal y avala, por tanto, la eficacia y eficiencia de su trabajo.

Mi brother, sin embargo, es agudo en señalar tres puntos que no se justifican, aunque Federico sea del signo Escorpión con ascendente Escorpión. Uno: ha sido desaseado en su respeto a los tiempos fijados por el gobernador para impulsar su candidatura a la gubernatura. Este no es un tema personal, sino político, porque impacta en la gobernabilidad estatal, definida por el liderazgo de MJS.

Dos: ha abusado de la seguridad pública que goza Coahuila, fruto, justo es decirlo, de un trabajo acumulado desde hace 14 años, para posicionarse como influencer de “corazón partío” y exponer a su familia más cercana ante un eventual, pero no deseado, retorno del crimen organizado a Coahuila. Y tres: con esa actitud ha banalizado la estatura y seriedad de su alta responsabilidad con los coahuilenses.

Más allá de cualquier crítica sobre Mery, mi carnalito piensa que Miguel tiene tres talentos innegables: es un maravilloso cantante en bohemiadas, es un gran conductor de cuatrimotos y racers, y es un excelente organizador de fiestas en su penthouse, que aseguran posee en Parque Centro Saltillo, o en su oficina frente a la Alameda de Torreón.

Pregunta: ¿Qué piensa de la marcha 8M?

Respuesta: Este domingo próximo, Coahuila vivirá la misma catarsis colectiva de cada año, la cual durará algunas horas. Nada más. Mientras las colectivas de mujeres –de todas las posiciones políticas– no limen sus diferencias, profesionalicen su activismo y converjan para construir un movimiento social y político articulado que haga retumbar el statu quo, no llegarán a ninguna parte.

Tercera pregunta: ¿Qué opina sobre el rechazo de Miroshlava Muñoz, regidora del Ayuntamiento de Torreón, para asumir la suplencia de la fórmula del Distrito 8?

Respuesta: Fue mal aconsejada por personas cercanas a ella; por ende, no tuvo carácter ni determinación para decidir por ella misma.

TE PUEDE INTERESAR: México, entre la inseguridad y el miedo

También, le faltó inteligencia emocional para entender que es militante de un partido que exige disciplina, lealtad y responsabilidad institucional en todas las posiciones y las oportunidades que este organismo le pueda ofrecer.

Anteponer un capricho personal por encima de instrucciones superiores debilita el espíritu de cuerpo que fortalece, en medio de un PRI nacional agonizante, a un partido profesional y ejemplar como es el PRI Coahuila: plataforma, por cierto, del futuro de MJS como figura nacional.

Desde su bisoña juventud, Muñoz, sin imaginarlo, le dio la razón a Manlio Fabio Beltrones cuando éste sentenció: “No hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos políticos o malos políticos”.

La audiencia aplaude mientras la voz en off dice:

“Tomaremos un descanso de 15 minutos para continuar con sus preguntas”.