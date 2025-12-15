Coahuila: Prepara Fiscalía detención de más cómplices de ‘El Limones’

El gobernador Manolo Jiménez afirmó que la Fiscalía de Coahuila colabora con Omar García Harfuch en la preparación de varias órdenes de aprehensión contra extorsionadores laguneros.

En entrevista con Azucena Uresti, el mandatario estatal aceptó ayer que el reciente detenido Édgar “N”, alias “Limones”, no actuó solo en el cobro de derecho de piso a empresarios.

Señaló que la Fiscalía coahuilense tiene mucha información de inteligencia preparada acerca del secretario de organización de la CATEM en Durango y de sus cómplices malandrines.

“No puedo hablar más, pero hay evidencias, fotos y pruebas documentales de que ‘El Limones’ operaba como representante sindical y líder del crimen organizado”, aceptó.

Jiménez Salinas dijo que se trabaja de manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el titular de Seguridad Pública, García Harfuch, en temas de inteligencia y prevención delictiva.

El gobernante coahuilense destacó que, en esta entidad, la autoridad es implacable con los delincuentes y agarra parejo, sean grandes, medianos y chiquitos.

Empresarios y transportistas comarcanos, en voz de Saúl López, exigieron a la Federación la detención de Armando Cobián, secretario general de la CATEM y presunto cómplice de “El Limones”.

VACANTE EN SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Este próximo viernes vence el plazo para el registro de aspirantes a una vacante en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

De acuerdo con las reglas de paridad de género, solo se analizarán expedientes de postulantes masculinos.

Los aspirantes a este importante cargo deben remitir documentación, vía electrónica, a través del formulario digital de la página https://shorturl.at/hHXgT.

El plazo vence el 16 de diciembre a las 24:00 horas y en la segunda semana de enero se dará a conocer el resultado de la evaluación de expedientes y se entrevistará a los seleccionados.

CAMA RANCHERA

Nadie le quita de la mente a Eduardo Olmos que su asistencia a la reciente posada de la CATEM fue una trampa organizada desde una oficina de la presidencia de Torreón a fin de denostarlo.

Y es que el secretario del Ayuntamiento acudió a la fiesta sindical en representación del presidente municipal, Román Alberto Cepeda, que se dijo indispuesto y lo envió al matadero político.

Lalo ahora es exhibido por departir amigablemente con Édgar “N”, alias “El Limones”, hoy detenido por liderar una célula del crimen organizado dedicada a la extorsión en la Región Laguna.

Édgar es también uno de los dirigentes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y estuvo presente en la posada navideña junto al político torreonense.

Olmos ya perdió representatividad al interior del ayuntamiento y dejó de ser un enlace útil y respetable entre municipio y estado.

ADIÓS, EMILIA DE LA CFE

La columna Serpientes y Escaleras, de Salvador García Soto, adelantó para el 2026 la salida de Emilia Esther Calleja Alor, de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad.

Según Serpientes y Escaleras, la maestra ha fallado en la operación y cumplimiento de objetivos, lo que tiene molesta a su jefa Luz Elena González, secretaria de Energía, que la va a quitar del cargo.

De resultar cierto el trascendido, jure usted que el diputado local del PT, Antonio Flores Guerra, se va adjudicar su salida por el tema de los contratos de carbón.

Es capaz...

¿INFORME O DESTAPE?

El diputado federal, Jericó Abramo Masso, agradeció y reconoció la labor de la Fiscalía General de Coahuila, al asistir ayer al informe de actividades del fiscal Federico Fernández.

Ante un auditorio lleno, Fernández Montañez pormenorizó los avances en procuración de justicia y en seguridad pública en la entidad y afirmó que, con Manolo Jiménez, puro para adelante.

Al respecto, Abramo Masso posteó en redes sociales varias fotografías de Palacio Legislativo, sede del informe, completamente lleno y agradeció la labor de la fiscalía en favor de la ciudadanía.

Nobleza obliga...

PRIMER INFORME

El próximo 18 de diciembre, el alcalde de Sabinas, Chano Díaz, rendirá su primer informe de actividades.

El evento de Díaz Iribarren está programado para el jueves próximo, a partir de las 18:00 horas, en el Club de Leones local.

Hay que ir...

