Coahuila: El PRI elegirá al mejor perfil sea varón o mujer

Será la dirigencia estatal la que tome la decisión sobre el género del próximo candidato al gobierno de Coahuila, refirió un importante representante del PRI en el estado, al hablar sobre la sucesión.

Tras enterarse de la probabilidad de que Morena postule a una mujer para el 2029 en esta entidad, el político tricolor afirmó a esta columna que esa decisión es de cada partido político.

TE PUEDE INTERESAR: Filtran en Morena que van con Cecilia Guadiana en Coahuila

“Claro, a menos que el congreso local emita una iniciativa de alternancia que modifique la ley electoral y se determine que en la próxima elección estatal, solo participen mujeres”, explicó.

Dijo que hay estados, como el de San Luis Potosí, en el que ya se legisló al respecto y se determinó que por paridad de género, solo mujeres podrán ser candidatas.

El reconocido político capitalino, dijo que lo mejor es que el PRI coahuilense va a elegir la candidatura con base al mejor perfil posible sin importar que sea varón o mujer.

“Se entiende que Morena, elija la vía de una mujer, pues la presidenta de la república, es de este partido, pero aún falta mucho para la sucesión y pueden cambiar las cosas”, precisó.

En estos momentos, en el PRI destacan el alcalde de Saltillo, Javier Díaz y el fiscal general, Federico Fernández.

Por las mujeres se perfila la presidenta del Congreso estatal, Luz Elena Morales; la diputada federal, Verónica Martínez, e Hilda Flores Escalera.

COLAPSA FRONTERA

Cientos de paisanos que regresan a México de Estados Unidos, para pasar navidad en su tierra de origen, colapsaron este jueves la aduana de Piedras Negras con Eagle Pass, Texas.

Largas filas, tramites con retardo, y el asedio de agentes de migración y de agentes de la FGR son los retos que enfrentan los mexicanos que se aventuran a regresar temporalmente al país.

La ruta Coahuila es uno de las principales vías carreteras, utilizadas por las caravanas de paisanos, merced a su seguridad, aunque hay reportes de retenes de agentes de FGR que los extorsionan.

Según la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración por Coahuila ingresarán al país, más de 50 mil mexicanos para disfrutar de las fiestas navideñas y de año nuevo.

Usted disculpe

Primero fue el deslinde oficial del delincuente lagunero Edgar “N”, “Limones” de cualquier relación con la CATEM y del diputado federal, Pedro Haces a pesar de las pruebas existentes.

Ahora resulta que el “Limones” fue consignado a las autoridades federales por posesión y acopio de armas y por delitos contra la salud.

Se supone que Edgar fue perseguido y detenido, luego de varias acusaciones de empresarios de Durango y de Coahuila por extorsión y cobro de piso.

Al rato van a salir con que todo fue una confusión y hasta le van a pedir disculpas y todo para cubrir a políticos y empresarios comarcanos, implicados en la delincuencia organizada.

Y es que ahora, diversos medios y paginas de internet, relacionan a Edgar con el gobernador de Durango, Esteban Villegas.

Fuerte rival

Alejandro Martínez Araiza, es el nombre del nuevo rival que le salió al dirigente estatal cetemista, Tereso Medina, en su lucha por suceder al líder nacional, Carlos Aceves del Olmo.

Alejandro es el dirigente del Sindicato Nacional Alimenticio y de Comercio y ya comienza a generar simpatías en diversas entidades del país y al interior del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM.

No lo pierdan de vista...

Otro año perdido

Ya se va el 2025, y la tragedia socioeconómica que causó en la región centro la bancarrota de Altos Hornos de México, no termina.

Empresas quebradas, ciudadanos sin empleo, éxodo de trabajadores, comercios cerrados, pobreza y abandono, enfrentas miles de familias, como pan de cada día a día.

En Monclova no hay futuro, ni presente, la gente sobrevive a cómo puede, los empresarios y comerciantes ya se resignaron y cuidan su poco patrimonio como reliquia de mejores tiempos.

La ausencia de justicia la hizo una ciudad sin ley, un pueblo sodomita, en la que manda el más fuerte, y en la que se busca el beneficio propio a toda costa.

El 2026, pinta igual, desafortunadamente