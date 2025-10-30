Coahuila: Se acabó el acaparamiento de pedidos de carbón en CFE

La presidenta Claudia Sheinbaum avaló ayer en la mañanera la licitación de carbón en la CFE Coahuila y dijo que, a diferencia de otros años, ahora participan más productores.

La mandataria nacional señaló que la apertura a más empresas naturalmente causó malestar e inconformidad en aquellos que acaparaban la entrega de mineral a las plantas de Nava, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan monclovenses protección de muertos

“Antes era para una empresa o dos y ahora se buscó que la compra de carbón llegara a más personas, claro, siempre y cuando se cumpla con las normas de la Secretaría del Trabajo”, aclaró.

El mismo miércoles, la Comisión Federal de Electricidad emitió un boletín en el que calificó la licitación como la más diversificada y vigilada en la historia reciente de la paraestatal.

¿Lo entenderán así Tony Flores y Ricardo Mejía Berdeja?

FRAUDE AL ISSSTE

Un doctor de apellido Morán y una abogada litigante de apellido Guel son señalados en averiguaciones como presuntos cómplices en el millonario fraude al ISSSTE en Torreón.

Ambos, según investigaciones, son involucrados en una red de defraudadores comandada por el ex jurídico del ISSSTE en Gómez Palacio, Durango, Gerardo Covarrubias Huízar.

Gerardo ya fue detenido por elementos federales y se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República, pero el resto de los involucrados se mantiene en libertad.

El ISSSTE sufrió a manos de esta red de corrupción un daño patrimonial superior a los 200 millones de pesos, y por esa razón sus directivos interpusieron la denuncia correspondiente.

En esta estafa, y según testimonios, el doctor Morán falseó cientos de expedientes médicos para beneficiar a sus clientes con incapacidades permanentes, en contubernio con Covarrubias.

Los agentes investigadores de la FGR fueron alertados de la presunta red de corrupción, luego de que uno de los hijos del médico presumiera una vida de lujos con autos Lamborghini y más.

La investigación sigue abierta y se espera que el detenido, Gerardo Covarrubias, suelte los nombres e identidades de sus cómplices.

POPULAR DELEGADO

Pepe Erives, delegado del Bienestar en la Región Centro, ha logrado generar un buen ambiente entre los ciudadanos beneficiarios de becas y pensiones de Monclova y zona metropolitana.

Con creatividad, Pepe se las ingenia para que los asistentes pasen un rato agradable, lo mismo con concursos de baile que con retas de canciones.

Ahora salió con la novedad de las catrinas por el día de Muertos y la verdad es que se ve que lo hace sin poses políticas.

No lo pierdan de vista, tiene futuro...

PRIMER INFORME

La legisladora federal de Morena, Cintia Cuevas, expondrá este jueves su primer informe de actividades legislativas.

La representante popular lagunera compartirá su trabajo en el Congreso de la Unión este día a las cinco de la tarde en la plaza Provitec de Torreón.

Por lo pronto, el senador Luis Fernando Salazar y el diputado local Antonio Attolini confirmaron su asistencia.

Hay que ir...

LUNA DE MIEL

En Piedras Negras, el regidor Ricardo Múzquiz ya no quiere ir por una diputación local por el PT, ahora que se lleva de maravilla con el alcalde Jacobo Rodríguez.

Al menos es lo que se escucha en los pasillos de la alcaldía nigropetense, en la que empleados aseguran que nomás falta que Ricky ponga una alfombra de rosas por donde pasa el presidente.

Algo ocurrió en el ánimo del regidor que, de feroz crítico de Jacobo, ahora es uno de sus grandes admiradores.

Ese pollito quiere maíz, decía un taimado ex presidente de la República...