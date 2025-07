Coahuila: ¿tiene CFE una respuesta eficaz para los apagones?

Uno de los peores vicios de nuestra clase política es el de intentar explicarnos la realidad de forma que la “traduzcamos” en el sentido que a quienes detentan el poder les conviene. Y hacen esto porque, desde su perspectiva, los ciudadanos tenemos una “nociva” tendencia a interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor de forma “equivocada”.

Si los precios suben de forma constante, por ejemplo, los ciudadanos tendemos a considerar que estamos pasando por una etapa de carestía que genera un efecto concreto en nuestros bolsillos: el dinero que ganamos nos alcanza cada vez para menos.

Pero si a nosotros se nos ocurre responsabilizar de ello al sector público porque, por citar un caso, el alza generalizada de precios deriva del incremento en el costo de los combustibles, nuestros políticos saldrán de inmediato a aclararnos las cosas: los combustibles no subieron de precio (aunque lo hayan hecho), sino que “se ajustó” su costo.

No importa de qué parte del espectro ideológico hayan surgido, o de qué colores se vistan; quienes pueblan nuestra clase política ceden, más temprano que tarde, a la tentación de convertirse en intérpretes únicos de la realidad y, en consecuencia, exigirnos que la veamos a través de sus ojos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al crecimiento sostenido que han experimentado, en los últimos cinco años, los “apagones” o cortes de energía eléctrica en los 38 municipios de Coahuila.

La situación, de acuerdo con cifras de la propia Comisión Federal de Electricidad ( CFE ), se ha agravado de forma importante en los últimos dos años y medio. Así, mientras que en 2023 se contabilizaron 56 mil 766 apagones, en 2024 la cifra subió a 63 mil 878.

Y en lo que va de enero a los primeros días de julio, la CFE reporta 36 mil 980 fallas, cifra que representa más de la mitad de los apagones registrados en todo el 2024, lo cual proyecta una posible marca histórica, de mantenerse la tendencia.

Sin embargo, pese a la contundencia de la estadística, el Gobierno de la República y la dirección de la CFE han insistido en los últimos días en argumentar que los “apagones” no deben entenderse como producto de deficiencias en el servicio que presta la paraestatal, sino como consecuencia de eventos “fortuitos”.

Si los apagones han aumentado en número y su duración nos ha afectado más: ¿acaso sirve de algo la explicación que se esfuerzan en vendernos desde el sector público? ¿Mejora en algo las consecuencias que padecemos los usuarios debido a la suspensión del servicio?

Lo anterior, para no señalar el hecho −evidente a cual más− de que si la situación empeora eso es signo de que están ocurriendo eventos sobre los cuales la autoridad no parece tener siquiera interés en incidir, lo cual nos lleva a una conclusión obligada: la CFE no tiene una respuesta satisfactoria para el fenómeno de los apagones.