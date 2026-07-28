Cold as Ice

¿Les platico? ¡Arre! En un reciente viaje a Palo Alto, California, presenciamos una de las manifestaciones más desbordadas de estadounidenses contra los desmanes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, que dirige Todd Lyons. Cito lo ocurrido en Palo Alto -a 52 kilómetros de San Francisco- porque es una de las comunidades con menor población de inmigrantes extranjeros.

Por el contrario, es una de las más preponderantemente sajonas, y estos dos hechos le dan un valor adicional a las protestas contra el ICE. Palo Alto es sede de las principales corporaciones de tecnología e inteligencia artificial del mundo: Open AI, Google, Amazon, Tesla, NVIDIA y aquí se encuentra el principal campus de Stanford University, con estudiantes de todo el mundo, pero ninguno en la categoría de los inmigrantes a quienes acosa el ICE. Desafíos de la Inteligencia Artificial. Desmitificando el mito. Episodio 1 Cae popularidad de Trump: Dicho lo anterior, les platico que la popularidad de Trump con miras a las elecciones intermedias de noviembre 4, ha caído estrepitosamente.

Dicho proceso electoral funcionará como barómetro del ánimo ciudadano, con miras a las elecciones presidenciales de 2028. Trump está imposibilitado para contender, por dos razones: Su edad actual (80 años) y ya fue presidente dos veces. En California gobierna uno de los principales aspirantes del Partido Republicano a la presidencia de EEUU: Gavin Newsom, del Partido Demócrata, que termina su segundo mandato el 4 de enero de 2027. El candidato de los republicanos será Marco Rubio, actual Secretario de Estado del gobierno norteamericano y artífice de la política internacional en el gobierno de Trump.

Rubio critica abiertamente lo que hace el ICE, al que -en cambio- promueve J.D. Vance, Vice presidente de EEUU. Recordemos que Vance proviene de una familia campirana en Ohio, donde se oponen a la migración. La baja en las preferencias del electorado hacia los republicanos afecta directamente a Rubio.

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