Cold as Ice

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    Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Grupo Detona/X/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, 17 mexicanos han muerto a manos del ICE. En los últimos 5 días fueron detenidos 10,000 extranjeros. Esto afecta las aspiraciones presidenciales de Marco Rubio

¿Les platico? ¡Arre!

En un reciente viaje a Palo Alto, California, presenciamos una de las manifestaciones más desbordadas de estadounidenses contra los desmanes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, que dirige Todd Lyons.

Cito lo ocurrido en Palo Alto -a 52 kilómetros de San Francisco- porque es una de las comunidades con menor población de inmigrantes extranjeros.

$!Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Grupo Detona/X/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Por el contrario, es una de las más preponderantemente sajonas, y estos dos hechos le dan un valor adicional a las protestas contra el ICE.

Palo Alto es sede de las principales corporaciones de tecnología e inteligencia artificial del mundo: Open AI, Google, Amazon, Tesla, NVIDIA y aquí se encuentra el principal campus de Stanford University, con estudiantes de todo el mundo, pero ninguno en la categoría de los inmigrantes a quienes acosa el ICE.

Desafíos de la Inteligencia Artificial. Desmitificando el mito. Episodio 1

Cae popularidad de Trump:

Dicho lo anterior, les platico que la popularidad de Trump con miras a las elecciones intermedias de noviembre 4, ha caído estrepitosamente.

$!Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Grupo Detona/X/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Dicho proceso electoral funcionará como barómetro del ánimo ciudadano, con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

Trump está imposibilitado para contender, por dos razones: Su edad actual (80 años) y ya fue presidente dos veces.

En California gobierna uno de los principales aspirantes del Partido Republicano a la presidencia de EEUU: Gavin Newsom, del Partido Demócrata, que termina su segundo mandato el 4 de enero de 2027.

El candidato de los republicanos será Marco Rubio, actual Secretario de Estado del gobierno norteamericano y artífice de la política internacional en el gobierno de Trump.

$!Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Grupo Detona/X/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Rubio critica abiertamente lo que hace el ICE, al que -en cambio- promueve J.D. Vance, Vice presidente de EEUU.

Recordemos que Vance proviene de una familia campirana en Ohio, donde se oponen a la migración.

La baja en las preferencias del electorado hacia los republicanos afecta directamente a Rubio.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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