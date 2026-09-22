Coloquios interrogativos

De la pregunta surge la mejor conversación. Se multiplican las respuestas y van brotando nuevas interrogantes. Son como tirabuzones. Con su espiral cuestionadora, se hunden en el corcho temático. Después de muchos giros, alguien da el tirón que permite escanciar el misterio embotellado. Se va aclarando a tragos, con un brindis de satisfacción. Este grupo es festivo y dicharachero al empezar. De pronto, alguien lanza la pregunta inicial y se hace el silencio. Esta interrogante merecía ser la última en la conversación. No empieza con algo anecdótico que provoque la lluvia de perspectivas, de opiniones y respuestas aproximativas.

PREGUNTA CÁUSTICA Bernardo está terminando la prepa, pero va a entrar al Seminario. Su interrogación suena mística. Al mismo tiempo, es de esas que tocan lo existencial. La escribió al empezar el día para no olvidarla. La lee lentamente dos veces y se queda esperando. Con voz solemne, casi magisterial, pregunta: “¿Cuál es el mejor medio para remover el mayor obstáculo en el intento de lograr, en todo, que se cumpla el plan del Creador? Y comenta: “Hay muchos medios, pero sólo uno es el mejor”. “Hay muchos obstáculos, pero sólo uno es el mayor. Se puede lograr ese reino sólo si todo lo incluye. Si el Creador reina, se cumple su voluntad, se consigue el bien para todos. Nada queda excluido de plenitud en su realización. Todo es entonces amado según su naturaleza y usado y tratado según su verdad”. RESPUESTAS INTUITIVAS “¿El mejor medio para remover el obstáculo mayor?”, repite aquella chica desde la esquina de la mesa. “Lo tiene que encontrar el hombre y la mujer –continúa–. Yo creo que el mayor obstáculo es querer pensar y actuar como si cada uno fuera el Creador, buscando que se cumpla su propia voluntad en todo”. No quiere Bernardo oír otras respuestas y él mismo pregunta: “¿Y cuál sería el mejor medio para remover ese obstáculo?”. Surge entonces la lluvia de ideas. Uno dice: “¿Una educación que no deshumanice?”. Sin soltar la taza de café, expresa el ronco: “Conocerse con humildad y vencer la soberbia con verdad”.

COMPLEMENTO LÚCIDO “Todo eso parece muy valioso si, en lugar de ser egoístas, amamos todo lo que usamos y tratamos”, completa Bernardo. Se oyen tres aplausos y se lanza otra pregunta menos trascendental. La lanza el pelón que recibe quimioterapias: “¿Qué es lo mejor que se puede hacer para evitar el cáncer?”. Ahora se adelanta la lluvia de ideas y parece que todos quieren hablar al mismo tiempo... El pelón anota... Pero ya llega la cuenta de las bebidas... Esta vez, el coloquio interrogativo no se alargó tanto... DEPENDENCIAS PARÁSITAS Después de celebrar la “independencia”, se descubre como tarea no concluida. Ha sido folclórica y triunfante la celebración septembrina del arranque libertario. Ahora queda la detección de lazos, de cadenas, de ataduras que siguen, como parásitos blindados, impidiendo el trote y la carrera de la plena autonomía. Se requiere clavar espuela y aflojar rienda para cabalgar por caminos de autosuficiencia y, para eso, no pasar de un paternalismo a otro y destrabar los propios recursos. Cancelar los privados vicios succionadores de los bienes públicos. TÉ CON FE – Entra el otoño este martes 22 a las 6:06 p. m. – Es estación de cambio de follaje. Si no caen las hojas muertas y sigues haciendo lo mismo, los resultados serán los mismos. No remendar lo viejo con parche nuevo ni vaciar vino nuevo en recipientes oxidados.

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