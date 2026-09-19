Solo pide carga de energía, programación y mantenimiento periódico. Es un artificio humanoide cuyos ejemplares se producen ya, como si fuera una multitud generacional humana.

Esta colectividad robótica ya se presenta activa -en videos de China y Japón- en hospitales, en fábricas, en el campo, en desfiles y competencias deportivas o bailando con ritmo impecable.

En países de bajo crecimiento poblacional hay ya ejemplares con apariencia de ambos géneros, con capacidad de compañía y comunicación.

ESTUDIO Y TRABAJO CON SUSTITUCIÓN

En el mundo académico suplen ya la presencia y docencia de maestros, ahora desocupados. En los ambientes del trabajo se les ve como una amenaza para muchos empleos, que desaparecerán en desocupación progresiva.

Salario y ocio van quedando bajo responsabilidad estatal que asegure, a desempleados, ingreso suficiente y actividades para tiempo libre.

La máquina humanoide, asociada a lo que llaman inteligencia artificial, podrá cargarse de acciones delegadas con eficiencia superior a la humana.

PROFESIÓN DESPLAZADA POR ROBOT

Las habilidades, los conocimientos y las decisiones se irán deteriorando progresivamente en los usuarios, en la medida en que todo se vaya encomendando a esa robotización que puede saber y hacer todo con erudición exhaustiva.

No ha tardado el tiempo en que los jóvenes están alternando y conviviendo con esa presencia de gran suficiencia, avanzando en un mundo de preguntas que encuentran respuesta exacta e inmediata. Pronto, tareas de gran atención, ajuste fino o repetición tediosa serán ya, habitualmente, fruto de desempeño robótico y no de calidad profesional reconocida.

EL SOMBRERO AJENO

Las naciones que deben se quedan pagando intereses sin que se deba menos. Se rebasa el nivel y se llega a lo impagable.

Se trata, nada menos, que de dieciocho billoncejos.

Sí, no con “m” sino con “b” de burro. Son millones de millones. Es dinero que no solo cobra, porque su cobro crece de sobra. Alargar plazos ha sido lo tolerable. Cada año se puede hacer caravana; pero el sombrero sigue siendo ajeno. Se sigue teniendo y hasta repartiendo: pero se sigue debiendo cada vez más.

TÉ CON FE

-¿Por qué fue perdonada la pecadora que ungió los pies de Jesús en el banquete del fariseo?

-Porque los ojos, antes codiciosos, ahora dejan lágrimas en los pies. Los unge con el perfume, que fue para su vanidad y ahora es ofrenda. Y enjuga, como toalla humilde, con el cabello que arreglaba para seducir. Por ese amor victorioso fue perdonada. Por su arrepentimiento, su desprendimiento y su atrevimiento, en un creciente amor que mereció perdón...