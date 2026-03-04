Comercio internacional: podrá crecer por Coahuila

La Presidencia de la República reveló ayer que ha dado su aprobación a la ejecución del proyecto para construir un tercer puente internacional entre las poblaciones de Piedras Negras, en México, y Eagle Pass, en Estados Unidos. Y para desarrollar el proyecto, se informó, se ha autorizado un esquema de inversión público-privada, en el cual el inversionista mayoritario –51 por ciento del total– será el Gobierno de México.

El anuncio constituye, sin duda alguna, una noticia relevante para el comercio internacional entre nuestro país y el vecino del norte, pero también para nuestra entidad, pues representa la posibilidad de que el trasiego de mercancías por nuestro territorio se incremente.

TE PUEDE INTERESAR: Gas natural: sólo estamos dejando ir las oportunidades

En este sentido, la noticia debe celebrarse y aquilatar lo que representa en términos de mejora de la infraestructura para la competitividad.

Es preciso recordar, sin embargo, el contexto en el cual el proyecto del tercer puente internacional entre Piedras Negras y Eagle Pass se ha venido impulsando: el de la saturación creciente de los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, a raíz del incremento del comercio bilateral.

Así, el proyecto conocido como “Puerto Verde” se ha venido promoviendo como una solución al problema representado por el “aumento en los tiempos de cruce fronterizo, congestión en los corredores y, a nivel local, puntos críticos de seguridad, retrasos en el mantenimiento y brechas de conectividad, especialmente en el último tramo de la frontera”, como se expone en la página web del consorcio que ha empujado la idea.

Hacer énfasis en el contexto es indispensable para recordar un aspecto adicional de la mayor relevancia en torno al comercio internacional entre nuestro país y Estados Unidos: no solamente se requieren más y mejores puentes internacionales, sino también más y mejores vías de comunicación terrestres.

En este sentido, es preciso reiterar que, paralelamente a la construcción de un nuevo puente, es necesario modernizar la red carretera que conduce hasta la frontera y que inicia en el sur de Coahuila, justo donde la carretera 57 toca por primera vez el territorio estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Gobierno federal será socio mayoritario en nuevo puente Puerto Verde

Sin las obras de infraestructura vial que complementan el incremento en el número de cruces fronterizos, el beneficio que la obra anunciada ayer puede traer a las economías de ambos lados de la frontera se verá limitado, pues con las actuales carreteras no es posible promover a nuestra entidad como una alternativa a los cruces existentes en Nuevo León y Tamaulipas.

Cabría esperar por ello que comiencen a multiplicarse las voces que planteen la necesidad de diseñar y poner en práctica los proyectos adicionales que lleven a Coahuila a convertirse en un jugador más importante en materia de comercio internacional en el corto plazo.

La primera parte de este proceso ya fue concretada ayer. Pero es indispensable la segunda.