Cómo prepararse para las guerras del mañana

James Ryseff, Project Syndicate.

WASHINGTON. Vivimos un momento crucial para la seguridad mundial. Las normas, supuestos y sistemas en los que se basó la relativa estabilidad mundial desde el final de la Guerra Fría están llegando a un punto de inflexión. Las decisiones que tomen las democracias en este decenio moldearán la seguridad internacional por muchas generaciones, y de ellas dependerá que el futuro traiga consigo más resiliencia democrática o nuevos avances del autoritarismo.

Tres cambios impulsan esta transformación. En primer lugar, el mundo pasó de la rivalidad pasiva a la confrontación activa. Rusia, con la invasión a gran escala de Ucrania (que trajo de vuelta la guerra al continente europeo) y su coordinación con otros regímenes autoritarios, ha puesto en duda viejos supuestos sobre el poder de disuasión y la estabilidad. China está tratando de rediseñar la región indopacífica mediante la coerción militar, la influencia económica y operaciones cibernéticas. En tanto, la relación entre Estados Unidos y algunos de sus aliados tradicionales enfrenta turbulencias que llevaron a muchos de ellos a aumentar el gasto en defensa (y en algunos casos, reconsiderar viejos supuestos).

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial comienza a transformar las economías, las sociedades y la seguridad nacional, con promesas de otorgar ventajas económicas y estratégicas decisivas a los países que la apliquen con la mayor eficacia. Y la guerra depende cada vez más de los datos y se define por la velocidad, la precisión y la flexibilidad de los sistemas en red. Ahora las ventajas estratégicas surgen más de la adaptabilidad que de la fuerza bruta.

En vez de aferrarse a antiguos sistemas y cosmovisiones que les restarán capacidad para influir en el panorama de seguridad, los países deben reconocer estos cambios y prepararse para ellos. Felizmente, las democracias europeas y asiáticas ya empezaron a hacerlo hace algunos años: cada vez más alejadas de la autocomplacencia derivada de los dividendos de la paz tras la Guerra Fría, están actualizando sus estrategias de seguridad y ampliando los presupuestos de defensa.

Tras reconocer en 2022 que había llegado a un Zeitenwende (“punto de inflexión”), Alemania creó un fondo especial de defensa por 100 mil millones de euros (118 mil millones de dólares). En 2024, su gasto militar llegó a 88,500 millones de dólares, lo que la convirtió (por primera vez desde la reunificación) en el país con mayor gasto en defensa de Europa Central y Occidental, y cuarto en el mundo. Por su parte, Polonia está creando una de las fuerzas terrestres más grandes y modernas de Europa, y este año tiene previsto aumentar el gasto en defensa al 4.7 % del PIB.

Fuera de Europa, Japón se comprometió a duplicar el gasto en defensa este año y obtener capacidades de contraataque que hasta no hace mucho eran políticamente impensables. Y Australia está reestructurando su postura en el área de la defensa, con más énfasis en las capacidades de ataque de largo alcance, las operaciones submarinas y la cooperación industrial avanzada con sus socios estratégicos en el grupo AUKUS (el Reino Unido y los Estados Unidos).