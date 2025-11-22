Cómo responder a las importaciones chinas

Por Dani Rodrik, Project Syndicate, 2025.

CAMBRIDGE - A medida que crece el superávit comercial de China y sus exportaciones de manufacturas dominan cada vez más los mercados mundiales, el resto del mundo se debate sobre cómo responder. ¿Deben los países levantar barreras comerciales contra China? ¿Intentar desvincularse de China deslocalizando la fabricación y creando cadenas de suministro nacionales? ¿Imitar su estrategia de impulsar la fabricación mediante políticas industriales?

Para empezar, los responsables políticos deben preguntarse por qué las exportaciones chinas son un problema. Al fin y al cabo, las importaciones baratas personifican los beneficios del comercio. En ámbitos importantes como las energías renovables, la innovación y la destreza manufacturera chinas han producido importantes beneficios climáticos, un bien público mundial. Además, los déficits comerciales bilaterales por sí solos son poco preocupantes. Los grandes desequilibrios comerciales globales pueden ser un problema, pero se gestionan mejor con políticas macroeconómicas que con estrategias sectoriales dirigidas a China.

No obstante, existen tres argumentos sensatos para explicar por qué las exportaciones chinas son problemáticas. Se centran en consideraciones de seguridad nacional, el impacto en la innovación y la pérdida de puestos de trabajo. Cada uno de estos motivos requiere una estrategia distinta. Pero como los responsables políticos actuales los mezclan con demasiada frecuencia, hemos obtenido malos resultados políticos.

Empecemos por la seguridad nacional. Los dirigentes de Estados Unidos y Europa ven cada vez más a China como un adversario y una amenaza geopolítica. De ahí que exista una justificación válida para las políticas comerciales e industriales que protegen los intereses estratégicos y de defensa, por ejemplo reduciendo la dependencia de suministros militares críticos y salvaguardando las tecnologías sensibles. Cuando se despliegan tales medidas, los gobiernos tienen la obligación de mostrar a los ciudadanos -así como a China, no sea que se magnifiquen las tensiones internacionales- que sus políticas se dirigen adecuadamente a los bienes, servicios y tecnologías relacionados con la seguridad nacional, y que están bien calibradas para evitar sobrepasar su objetivo.

En este sentido, la estrategia de “patio pequeño, valla alta” que articuló Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, sigue siendo el enfoque correcto. Aplicada en serio, esta doctrina garantizaría la disciplina en el uso de medidas comerciales con fines de seguridad nacional. También fomentaría el intercambio mutuo de explicaciones y el diálogo, evitando así una escalada perjudicial.

A continuación, consideremos la innovación. La preocupación en este caso es que las exportaciones chinas puedan socavar la capacidad innovadora de los países importadores, reduciendo las perspectivas de prosperidad futura. Aunque el sector manufacturero emplea a una proporción cada vez menor de la mano de obra de las economías avanzadas, sigue siendo una fuente desproporcionadamente grande de I+D y de efectos indirectos de innovación. Cuando esas actividades se ven desplazadas por las importaciones chinas, los beneficios del comercio se reducen o incluso se transforman en pérdidas.

Pero abordar este problema también requiere una respuesta calibrada y diferenciada. Las políticas deben centrarse en los segmentos más avanzados de la industria manufacturera, donde las perspectivas de nuevas tecnologías y externalidades de innovación son mayores. No tiene mucho sentido proteger los bienes de consumo o las industrias establecidas que utilizan tecnologías estándar. En el sector automovilístico, por ejemplo, EE.UU. y Alemania deberían centrarse en la próxima generación de vehículos eléctricos, en lugar de en los vehículos eléctricos de gran consumo que tan bien produce China.

La forma correcta de contrarrestar las importaciones chinas en áreas tecnológicamente sofisticadas es desplegar políticas industriales modernas que fomenten directamente la inversión y la innovación mediante la provisión de insumos públicos, coordinación y subvenciones cuando sea necesario. En efecto, otros países deberían emular las políticas industriales chinas, aunque adaptándolas a los contextos económicos, políticos e institucionales locales. La protección de las importaciones es, en el mejor de los casos, un escudo temporal tras el cual tales políticas pueden dar sus frutos con el tiempo.

Por último, consideremos el empleo. Existe una preocupación legítima de que las importaciones chinas produzcan efectos adversos en el empleo, sobre todo en las regiones rezagadas donde se concentran las industrias competidoras (el llamado choque chino). Esta preocupación va más allá de las consideraciones tradicionales de equidad. Las localidades que sufren pérdidas de empleo tienden también a mostrar disfunciones sociales y políticas: aumento de las tasas de delincuencia, desintegración familiar, adicción a los opiáceos, mortalidad y apoyo al populismo autoritario.

Sin embargo, centrarse en el empleo no justifica el apoyo a la fabricación y la protección de las importaciones. De hecho, es difícil ver cómo se pueden reemplazar los puestos de trabajo perdidos en la industria manufacturera, por mucho que se lleve a cabo la deslocalización. Durante casi una década, Estados Unidos ha perseguido una reactivación de la industria manufacturera, de forma variable a través de aranceles a la importación (durante el primer mandato del presidente Donald Trump y el actual) y políticas industriales (bajo Biden). Sin embargo, la participación de la industria manufacturera en el empleo ha seguido disminuyendo. Los países europeos han experimentado tendencias similares, aunque desde puntos de partida diferentes.

Un crítico podría argumentar que una postura más agresiva hacia las importaciones chinas podría invertir esta tendencia. Pero tal optimismo se ve socavado por el hecho de que la propia China ha estado perdiendo decenas de millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero, a pesar de que sigue dominando la fabricación mundial. Unas políticas más agresivas pueden hacer que regrese parte de la industria manufacturera, pero como resultado se crearán pocos puestos de trabajo. La automatización de la fabricación ya no puede deshacerse.

Los buenos empleos son esenciales para restaurar la salud de nuestra clase media. Una estrategia de buenos empleos debe centrarse necesariamente en servicios como los cuidados, el comercio minorista, la hostelería y el trabajo por encargo, ya que seguirán absorbiendo la mayor parte del empleo futuro. Como sostengo en mi nuevo libro, esto puede lograrse mediante una combinación de iniciativas de desarrollo regional basadas en asociaciones entre agencias gubernamentales y empresas, y una inversión adicional en tecnologías favorables a la mano de obra que aumenten y amplíen la gama de tareas realizadas por los trabajadores sin educación universitaria. Las dos vertientes de esta estrategia requieren una actuación gubernamental, pero de un tipo muy distinto al de la protección de la fabricación nacional.

La maquinaria exportadora de China es una llamada de atención para los responsables de la política económica de todo el mundo. Pero las barreras a la importación son la respuesta equivocada y desvían la atención de las verdaderas prioridades. La política debe guiarse por objetivos económicos, sociales y de seguridad nacional claramente articulados. Éstos suelen exigir respuestas específicas centradas en segmentos relativamente reducidos del sector manufacturero. Y en el caso del empleo, exigen reconsiderar el papel de la industria manufacturera en la generación de prosperidad económica. Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.

Dani Rodrik, catedrático de Economía Política Internacional en la Harvard Kennedy School, es ex presidente de la Asociación Económica Internacional y autor de Shared Prosperity in a Fractured World: A New Economics for the Middle Class, the Global Poor, and Our Climate (Princeton University Press, 2025).