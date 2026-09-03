¿Cómo terminará la guerra entre EU e Irán?

Por Simon Johnson and Amir Kermani, Project Syndicate.

WASHINGTON, DC- La semana pasada, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, puso en marcha un programa denominado «Día D económico», destinado a aislar a Irán de todos sus socios comerciales. Hasta ahora, este bloqueo económico intensificado solo ha contribuido a una escalada de la guerra entre EE. UU. e Irán, en lugar de acercarla a su fin.

Probablemente eso no cambiará, porque China no está dispuesta a cooperar. Y esta es la realidad a la que deben enfrentarse ahora los responsables políticos estadounidenses: la mayoría de las vías posibles hacia una paz duradera pasan por China.

Las guerras terminan porque una de las partes se rinde, porque personas influyentes de ambos bandos se cansan de las pérdidas y quieren pasar página, o porque un tercero poderoso impone la paz. Visto desde esta perspectiva, el conflicto entre EE. UU. e Irán podría prolongarse durante mucho tiempo. Los partidarios de la línea dura de ambos bandos se encuentran ahora profundamente atrincherados. Irán no está dispuesto a rendirse, EE. UU. no se arriesgará a una invasión a gran escala y China, la única tercera parte con suficiente influencia para marcar la diferencia, parece dispuesta a limitarse a observar. Es poco probable que la campaña de aislamiento económico de Bessent resulte decisiva sin el apoyo del socio comercial más importante de Irán.

Si China sigue haciendo negocios con Irán, lo más probable es que los actuales dirigentes iraníes sobrevivan. Cualquier amenaza de EE. UU. contra China carece de credibilidad, dada la influencia que ejerce este país sobre el suministro de minerales críticos que necesitan los sectores que impulsan el crecimiento económico en Estados Unidos y otros países importantes. Sin minerales críticos no hay chips informáticos —y tampoco un auge de la inversión impulsado por la inteligencia artificial en EE. UU.

Irán y EE. UU. acordaron un alto el fuego en junio, al que siguió rápidamente un memorándum de entendimiento (MOU). Pero nada de esto ha conducido a una paz real. Irán sigue limitando de hecho el paso por el estrecho de Ormuz, y EE. UU. sigue rechazando a la mayoría de los buques vinculados a Irán. El memorándum de entendimiento parecía bueno sobre el papel, pero ninguna de las partes lo aplicó plenamente.

Cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero, e Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz, algunos analistas estratégicos creyeron que China presionaría para lograr una resolución rápida del conflicto, principalmente porque, hasta hace poco, hasta un 60 % de sus importaciones de petróleo pasaban por el estrecho de Ormuz. Pero esto resultó ser un error de cálculo. China contaba con más de 1 200 millones de barriles —200 millones por encima de sus reservas habituales— cuando comenzó el conflicto, y aún hoy dispone de más de 1 150 millones de barriles.

Al mismo tiempo, la perturbación y el aumento de los precios mundiales del petróleo han acelerado la demanda de energías renovables y vehículos eléctricos, lo que ha favorecido las exportaciones de China. Irónicamente, estos sectores son precisamente aquellos en los que China tiene un enorme exceso de capacidad. En ese sentido, la crisis actual ha pospuesto las pérdidas financieras en estos sectores.

En general, China ha resultado ser uno de los países menos sensibles a la crisis actual. Esto debería ser una consideración importante en cualquier cálculo futuro de los responsables políticos estadounidenses y descarta la inestabilidad en Oriente Medio como parte del conjunto de herramientas para contener a China.

El principal perdedor de esta guerra es Oriente Medio en su conjunto. La economía mundial está aprendiendo a sobrevivir con unas exportaciones de petróleo y gas procedentes de la región que se sitúan en torno a la mitad de su nivel anterior a la guerra. Por supuesto, se trata de un ajuste relativamente costoso, pero cuanto más se prolongue esta crisis, menos sensible podría volverse la economía mundial a las perturbaciones en Oriente Medio. Puede que esto no sea una buena noticia para los países exportadores de petróleo de la región, que probablemente perderán cuota de mercado a medio plazo.

Los países de la región, especialmente Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Catar, también han aprendido que confiar en la seguridad de EE. UU. puede que no funcione tan bien como pensaban. Arabia Saudí está tratando de aumentar su dependencia de otros aliados regionales, mientras que Catar y los EAU están dialogando directamente con Irán y recurriendo a incentivos económicos para garantizar en cierta medida su propia seguridad. Estos cambios respaldan el argumento de que la integración económica regional debe formar parte de la solución al actual punto muerto.

A primera vista, una mayor actividad diplomática por parte de los actores regionales podría reforzar el argumento de que EE. UU. se lave las manos y deje el problema en manos de los vecinos de Irán. Pero resulta muy difícil imaginar cómo se abordaría la cuestión nuclear en este escenario, y sin abordar esa preocupación sobre Irán, puede resultar muy complicado trazar planes a largo plazo o incluso lograr una integración económica parcial en la región.

La única solución estable a esta crisis es aquella que implique a China y aumente la integración económica en la región, además de abordar la cuestión nuclear integrando el programa de Irán en una cadena de suministro regional de producción de electricidad civil liderada por China.

El presidente chino, Xi Jinping, tiene previsto visitar Washington a finales de septiembre. Quizá el conflicto entre EE. UU. e Irán pueda resolverse en el marco de un debate más amplio con el presidente Donald Trump. O quizá China se conforme con observar y esperar. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Simon Johnson, premio Nobel de Economía en 2024 y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor en la Sloan School of Management del MIT, coautor (junto con Daron Acemoglu) de *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity (PublicAffairs, 2023), y copresentador (junto con Gary Gensler) del pódcast *Power and Consequences”.

Amir Kermani, catedrático de Finanzas e Inmobiliaria en la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley, es investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica