Compiten con Papa y sacerdotes, quienes mandan bendiciones. Los del rosarito charolero. Episodio 2

Les platico? Arre!

Chile, 1972:

La caída del presidente socialista chileno, Salvador Allende, comenzó en octubre de 1972, con el llamado “paro de los camioneros”, que fue apoyado por la mayoría de los empresarios de ese País y del gobierno estadounidense.

Se debió a la crisis económica de Chile, tras las medidas populistas de Allende, que ganó las elecciones del 2 de octubre de 1970.

El primer presidente marxista del continente americano se suicidó el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda de Santiago, la capital chilena.

México, 2025:

CSP cierra su primer año de gobierno y el séptimo del maximato lópezobradorista, con la economía estancada y una inseguridad galopante:

Arcas públicas en CEROS, poder de los narcos al CIEN y bolsillos llenos de políticos corruptos.