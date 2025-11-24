Compiten con Papa y sacerdotes, quienes mandan bendiciones. Los del rosarito charolero. Episodio 2
Plácido Garza DETONA Que el Dios de Spinoza nos coja bendecidos, en el paro nacional anunciado para este lunes 24 de noviembre, por transportistas y campesinos, hartos de extorsiones, corrupción e inseguridad en México
Les platico? Arre!
Chile, 1972:
La caída del presidente socialista chileno, Salvador Allende, comenzó en octubre de 1972, con el llamado “paro de los camioneros”, que fue apoyado por la mayoría de los empresarios de ese País y del gobierno estadounidense.
Se debió a la crisis económica de Chile, tras las medidas populistas de Allende, que ganó las elecciones del 2 de octubre de 1970.
El primer presidente marxista del continente americano se suicidó el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda de Santiago, la capital chilena.
México, 2025:
CSP cierra su primer año de gobierno y el séptimo del maximato lópezobradorista, con la economía estancada y una inseguridad galopante:
Arcas públicas en CEROS, poder de los narcos al CIEN y bolsillos llenos de políticos corruptos.
En medio de este escenario, México se enfrenta hoy por primera vez, a algo más allá de manifestaciones callejeras de protesta:
Es el paro de los camioneros, que amenaza con tomar las principales carreteras y aduanas del País, buscando paralizar la actividad productiva.
Transportistas, aliados con campesinos, ya no saben qué hacerse.
Se cansaron de promesas vanas y de la banalidad de gobernantes de los tres niveles: federal, estatal y municipal.
La procuración de justicia está en manos de jueces y magistrados ignorantes, adoradores de chamanes.
Están sedientos de venganza y van con todo contra los adversarios de la 4T.
Se llevan a México entre las pezuñas.
CAJÓN DESASTRE:
- Ante todo esto...
- Qué nos queda por hacer?
- Colgar un rosarito en el espejo del retrovisor?
- Recibir las bendiciones que nos mandan propios y extraños?
- Acogernos en el regazo de la Virgen Morena?
- Reírnos del jo-jo-jo coso metichón gordinflón que se vestirá de rojo/naranja y barba blanca este 24 de diciembre?
- Son preguntas, conste.
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, mas la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.