Comprar amores

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Comprar amores
    IA

Vio aquel cochino don Santos García y le gustó bastante. El puerco –de color negro, por más señas– se miraba sano y robusto

Don Santos García se dedicaba a comprar y vender puercos. Puercos, dije. Y no pido perdón como hacía Sancho –el del Quijote– cada vez que pronunciaba esa palabra. Puercos se llaman esos animales, y ningún caso tiene disfrazar el vocablo con algún eufemismo a la manera de aquel por el cual al cerdo se le llamaba “el de la vista baja”. Otros nombres pueden usarse, sí, para citarlo, como se hace en el antiguo refrán que dice: “Cuatro comidas tiene el poblano: cerdo, cochino, puerco y marrano”; pero puercos se llaman esos animales, y no hay de otra.

Compraba y vendía puercos, pues, Santos García. Empezaba muy de mañana su jornada. Tenía una troquita vieja. En ella iba rancho por rancho comprando los marranos que le querían vender. Con ellos tornaba al caer la tarde, y los carniceros le pagaban buenos centavos por los chanchos. Esa era la vida de don Santos García.

¿Hay gente en Marte?

Conocía bien su oficio este señor. Nomás con ver un cochino sabía aproximadamente lo que pesaba; cuántos kilos daría de manteca y cuántos de carne. Completaba ese examen de ojos con otro manual que consistía en palpar al marrano. Entonces ya no tenía dudas, y podía decir el peso del animal con precisión mayor que la de una romana no arreglada.

Cierto día pasó don Santos por un ranchito en donde nada más había un jacal. La choza era habitada por una señora, viuda ella, que se ayudaba a vivir con una vaquita, una docena de gallinas y seis o siete cóconos. Tenía además la dicha señora un cochino que campeaba por sus fueros en una pocilga hecha de palos, láminas y tablas.

Vio aquel cochino don Santos García y le gustó bastante. El puerco –de color negro, por más señas– se miraba sano y robusto. Detuvo, pues, su troquita el comprador y se acercó al jacal. Muy atareada andaba la señora dándoles de comer a sus gallinas.

–Ave María Purísima –saludó el visitante.

–Sin pecado original concebida –respondió, como era de uso, la mujer.

–Ta güeno el marranito –dijo don Santos para tantear el terreno.

–Favor que le hace –contestó la señora–, y a su dueña que lo ha criado.

–Y ¿se vende? –preguntó García.

–Pos ai’stá.

Sabia respuesta que a nada comprometía.

–¿Puedo ver? –pidió don Santos.

–Y agarrar también, si del marrano se habla –respondió la señora sin mirarlo y sin dejar de hacer lo que estaba haciendo.

Se metió don Santos al chiquero y, haciendo caso omiso de los chillidos del marrano, lo palpó a su gusto. Bueno estaba el puerquito, ciertamente, muy bien forrado de manteca, “qu’es lo prencipal”, solía decir don Santos.

–Y ¿a cómo lo vende?

–Usté diga.

–No, oiga. Yo no puedo ponerle precio a lo ajeno. Pida usté.

–Pos el marranito vale 30 pesos.

¡30 pesos! pensó para sí don Santos. Ni de chiste. Un animal así, y hasta mejor, costaba a lo mucho 12.

Algo para recordar

–Carillo está –sentenció.

–Pos eso vale –repitió la mujer.

–Oiga –quiso saber don Santos–. ¿Y por qué tan caro?

Razonó la señora:

–Es que a ese marranito yo lo quero mucho.

Entonces don Santos pronunció una frase que todos los comerciantes deberían saber para usarla en casos semejantes. Muy serio dijo estas palabras, merecedoras de ser inscritas en eterno mármol o fundidas en bronce duradero:

–Señora: compro marrano, no querencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Historia
Presente Lo Tengo Yo

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La alimentación también tiene un contexto

NosotrAs: La alimentación también tiene un contexto

true

Expo Coahuila 2026: La tradición de la Feria de Saltillo en su nueva imagen
true

La carga del IMSS
CUARTOSCURO

Crimen de Estado: Las obras de AMLO por encima de la salud de los mexicanos

true

Navi Pillay, la gran Nobel

Egresar para defender: la nueva generación de la Academia IDH

Egresar para defender: la nueva generación de la Academia IDH
Esta combinación de fotografías muestra a Flavio Bolsonaro, izquierda, en Sao Paulo, el 29 de septiembre de 2026, y a Luiz Inacio Lula da Silva en Río de Janeiro, el 23 de septiembre de 2026.

Imitar a Milei perjudicaría a Brasil
Sir Demis Hassabis, cofundador y presidente de Google DeepMind, en la Cumbre Internacional sobre IA celebrada en la Royal Dublin Society (RDS) en Dublín, Irlanda.

Responsabilidad objetiva para los ejecutivos del sector de la IA