¿Hay gente en Marte?

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Evocamos al máistro Torres, cuya calidad de coahuilense es mencionada en la charla

Hace algún tiempo peroré en la Preparatoria 7 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una excelente escuela es ésa, reconocida lo mismo por el orden y disciplina de sus estudiantes que por la excelencia académica de sus maestros. De tanto prestigio goza este plantel que los padres de familia buscan inscribir en él a sus hijos aunque tengan su casa lejos de la institución, que está en San Nicolás.

Mientras esperábamos la hora de la conferencia, tuve ocasión de conversar con un grupo de profesores. Una maestra evocó los días en que su padre llevaba a la familia a pasar los domingos en Saltillo.

Algo para recordar

– Salíamos tempranito para llegar a misa de 10:00 en la Capilla, pues mi mamá era muy devota del Santo Cristo. Después, el paseo a la Alameda o a Arteaga, y en la tarde a comprar el pan de pulque, tras disfrutar tamales y enchiladas en el Merendero Saltillo, frente a los panteones. Por último, el regreso, cuando caía ya la tarde. Lo mismo, siempre, cada vez. Mi padre hacía un rito de aquellos viajes a Saltillo...

Por varios rumbos va la charla. Así son las buenas charlas: todos hablan y escuchan todos. Alguien alude a mi antigua afición a la pesca y me pregunta cuál es el animal que sigue creciendo después de muerto. Es el pescado, dice, cuyo tamaño aumenta cada vez en el relato de quien lo pescó.

Evocamos al máistro Torres, cuya calidad de coahuilense es mencionada en la charla. Yo recuerdo la ocasión en que tuve el privilegio de coincidir en una convención con don Hermenegildo, quien vivía ya los últimos meses de su vida, pero que conservaba aún –como los conservó hasta el fin– su extraordinario ingenio y lucidez. Pedí yo ser el primero en hablar, pues el sitio de honor es del que cierra. Cuando terminé, y le tocó el turno al maestro, empezó con estas palabras:

–No se imagina el señor licenciado Fuentes Aguirre el peso tan grande que me acaba de quitar de encima, y la alegría que me causó escucharlo.

Yo me acomodé bien en mi asiento para escuchar el elogio que seguramente iba a seguir.

–Como ustedes saben –prosiguió el máistro Torres–, por estatutos de nuestra asociación, el Presidente del PUP debe ser el más pendejo de todos. Actualmente, yo soy el Presidente. Me desvelaba, sin embargo, pensando quién ocuparía la Presidencia después de faltar yo. Luego de oír al licenciado Fuentes, ya no tengo esa preocupación.

Como se ve, soy el legítimo heredero de don Hermenegildo.

Uno de los profesores dijo de la ocasión en que don Hermenegildo criticó a la NASA.

–Los gringos se están gastando miles de millones de dólares para saber si hay pendejos en Marte. No saben que todos estamos aquí.

Maldiciones

Otra maestra narra una deliciosa anécdota del máistro. Cuando estuvo en España, un periodista madrileño le preguntó:

– Y dígame, maestro: ¿quiénes son más pendejos? ¿Los españoles o los mexicanos?

– Mire usted –respondió sin vacilar el máistro Torres–. Los españoles estuvieron 300 años en México, y nosotros hablamos español. Los árabes estuvieron aquí 800 años, y no he escuchado a ningún español hablar en árabe.

Sabia respuesta. Igual podía significar que los españoles son más pendejos, pues no aprendieron la lengua arábiga, o que nosotros somos más pendejos, pues dejamos que nos impusieran la lengua del conquistador.

Ése era el máistro Torres: un filósofo que no sabía que lo era.

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Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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