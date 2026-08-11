Con su zigzagueo, Colosio madrea a amigos y adversarios. Episodio IV

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    Con su zigzagueo, Colosio madrea a amigos y adversarios. Episodio IV
    Samuel García y Luis Donaldo Colosio Rojas. Grupo Detona

Plácido DETONA Lo más seguro es que siga como Senador y se olvide de las gubernaturas. Pero por lo pronto, desconcierta al gallinero politico

Les platico? Arre!

Al amagar con ir por Sonora, usa rudeza innecesaria contra el mejor aliado y amigo que tuvo su padre: Alfonso Durazo Montaño, gobernador morenista de dicho Estado.

Lo puso en un predicamento ante el politburó de la 4T.

Y lo mismo hace con Samuel García, pues sería un suicidio político para el gobernador de Nuevo, permitir que su compadre Luis buscara sucederlo.

Es un hecho que el hijo del mártir sonorense dejó de escuchar consejos de sus amigos con más experiencia y sapiencia que él:

Agustín Basave Benítez, Enrique Regules, Dante Delgado, Reynaldo Farías, el mismo Durazo y otros personajes de ese linaje político.

Pero es inteligente y con su zigzagueo podría estar tanteándole el agua a los tubérculos poblanos, vulgo, camotes.

Al dar la apariencia de deshojar la margarita entre ir por las gubernaturas de NL y Sonora o mantenerse como Senador, quizá está viendo con quienes cuenta realmente para sus intenciones presidenciales.

Es un hecho que los Palacios Nacional y de Palenque lo consideran el enemigo a vencer y la carta más fuerte contra Morena en las elecciones de 2030.La marca COLOSIO pesa mucho.

Entonces, desde esta irreverente trinchera detono para ustedes la siguiente expectativa:Que Luis Donaldo Colosio Riojas permanezca como Senador, para que descansen Durazo y Samuel.

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Luis Donaldo Colosio Riojas

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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