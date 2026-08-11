Con su zigzagueo, Colosio madrea a amigos y adversarios. Episodio IV

Les platico? Arre!

Al amagar con ir por Sonora, usa rudeza innecesaria contra el mejor aliado y amigo que tuvo su padre: Alfonso Durazo Montaño, gobernador morenista de dicho Estado.

Lo puso en un predicamento ante el politburó de la 4T.

Y lo mismo hace con Samuel García, pues sería un suicidio político para el gobernador de Nuevo, permitir que su compadre Luis buscara sucederlo.

Es un hecho que el hijo del mártir sonorense dejó de escuchar consejos de sus amigos con más experiencia y sapiencia que él:

Agustín Basave Benítez, Enrique Regules, Dante Delgado, Reynaldo Farías, el mismo Durazo y otros personajes de ese linaje político.

Pero es inteligente y con su zigzagueo podría estar tanteándole el agua a los tubérculos poblanos, vulgo, camotes.

Al dar la apariencia de deshojar la margarita entre ir por las gubernaturas de NL y Sonora o mantenerse como Senador, quizá está viendo con quienes cuenta realmente para sus intenciones presidenciales.

Es un hecho que los Palacios Nacional y de Palenque lo consideran el enemigo a vencer y la carta más fuerte contra Morena en las elecciones de 2030.La marca COLOSIO pesa mucho.

Entonces, desde esta irreverente trinchera detono para ustedes la siguiente expectativa:Que Luis Donaldo Colosio Riojas permanezca como Senador, para que descansen Durazo y Samuel.