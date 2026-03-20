Con Trump, se me encuera el chino

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 20 marzo 2026
    Con Trump, se me encuera el chino

La joven recién casada recibió a un grupo de amugas en su departamento. Les comentó que su marido era hombre rudo, de poca cultura, inurbano, pero que ella le estaba enseñando buenos modales. En eso entró el esposo, y al ver a las presentes les dijo sin más: “Con su permiso. Mi mujer y yo vamos a coger”. Y así diciendo tomó de la mano a la muchacha y con ella se dirigió a la alcoba. Las invitadas se quedaron estupefactas, patidifusas, turulatas, sin saber si debían reír, o llorar, o ponerse a rezar. Poco después regresó la anfitriona componiéndose el vestido y arreglándose el peinado. Les dijo con orgullo a sus amigas: “¿Lo ven? Ya está aprendiendo buenas maneras. Hace dos semanas ni siquiera habría dicho: ‘Con su permiso’”... Los hombres tipo Trump no tienen sentido del humor, o si alguno tienen es torpe y amargoso. Su risa es como de vidrios rotos; sus gracejadas carecen de gracia. Hace unos días el simiesco yanqui recibió en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, y en el curso de su conversación con ella dijo que la nación nipona era experta en sorpresas. Haciéndose el chistoso preguntó: “¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?”. Imprudente fue esa mención, y de pésimo gusto desde el punto de vista del trato diplomático. Para los Estados Unidos aquel fue un tremendo golpe que causó la muerte de más de 2 mil soldados norteamericanos en aquel día “que vivirá en la infamia”, según dijo Franklin D. Roosevelt en su celebérrimo discurso. Para Japón el ataque significó el principio de una guerra que al final perdería después de grandes derrotas militares y dolorosos sacrificios de civiles. La salida de tono de Trump puso de manifiesto su arrogancia y su falta de sensibilidad. Es una vergüenza que Estados Unidos tenga un mandatario así. ¡Y pensar que nuestra Presidenta debe lidiar con ese barbaján! Como dijo aquél: “Nomás de pensarlo se me encuera el chino”. Quiso decir: “Se me enchina el cuero”... Algunos de los antiguos barrios de mi ciudad adoptaban el nombre del tendajo del vecindario: “El Gato Negro”, “El Topo Chico”, “El Águila de Oro”. Este último barrio era uno de los más tradicionales. Ahí estaban desde tiempos de la Colonia los obrajes donde se tejían los preciosos sarapes de Saltillo y las cobijas de lana y lana que protegían contra los fríos invernales. Ahí se hallaba también el taller del maistro Abraham, de oficio cuchillero. Su especialidad eran los machetes, en cuya hoja grababa una ominosa inscripción: “Cuando esta víbora pica no hay remedio en la botica”. Don Abraham se ufanaba de que sus machetes podían partir en dos un cabello. Alguien oponía: “Cualquier machete puede partir en dos un cabello”. Replicaba el maistro: “¿A lo largo?”. Viene a cuento el anterior cuento para contar el cuento de los tres espadachines: D’Artagnan el francés, sir Walter Raleigh el inglés, y Pancho el mexicano. En torno de una mesa de cantina discutían acerca de cuál de los tres era mejor con la espada. En eso pasó volando un mosquito o zancudo. D’Artagnan desenvainó su tizona y con ella partió en dos al insecto. Declaró con orgullo: “Ese stupide zancudo no volverá a volar”. Siguió la conversación y otro mosquito pasó zumbando sobre los espadachines. Sir Walter esgrimió su sable marinero y partió en cuatro al mosquito. Manifestó arrogante: “Ese bloody zancudo no volverá a zumbar”. Continuó la plática, y de nuevo un mosquito atravesó sobre ellos. Pancho sacó su machete y le tiró un golpe. El insecto siguió volando. Los otros se disponía a burlarse de la falla del mexicano, pero en eso dijo Pancho con tono de fiereza: “Ese cabrón zancudo no volverá a tener familia”... FIN.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
A20
Política Internacional

Personajes


Donald Trump

Catón

Catón

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles