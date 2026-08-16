Conceptos del acontecer en México y Coahuila

LA CENSURA. Tal es la desesperación del Gobierno Federal ante el diario descubrimiento de las acciones ilegales que el grupo en el poder ha cometido durante los últimos 8 años, que ahora recurre al último clavo en su ataúd: intentar censurar a los medios de comunicación no afines. Para ello recurre a una figura acomodaticia, pero burda, llamada derecho de las audiencias (siempre y cuando éstas sean las de la 2T), y coloca como censores a una especie de siervos de la nación, los cuales determinarían qué información es factible de publicar y cuál no. México, antes de ser nación independiente, ya contaba con leyes que protegían la libre prensa, ya que la Constitución de Cádiz de 1812, aquella en la que participó el bachiller Miguel Ramos Arizpe, estableció en su articulado: “la libertad de escribir ideas, sin solicitar permiso”.

Al revivir una ley de 2014, la iniciativa presidencial va más allá y busca establecer esa figura de censores con el fin de acallar las voces críticas al gobierno, tratándolas como oponentes o contrincantes. ¡Haya cosa! El debate estaba aún fresco cuando a la consejera jurídica se le ocurrió publicar una lista de periodistas que critican al gobierno. Aquello fue un cuete que les estalló en las manos. El efecto, sin embargo, duró poco, pues una noticia de mayor importancia dio al traste con la caja china que CSP trataba de endilgar a los mexicanos para esconder esa información y lo que acontece. LA PERSECUCIÓN. La guerra ya fue declarada y tiene como objetivo no solamente a los grupos del crimen organizado, sino a la red de funcionarios y políticos que, durante el sexenio anterior y el actual, solaparon, alentaron y protegieron la acción de los criminales. A esto se suman ahora las trapacerías efectuadas a través del robo de combustible o huachicol fiscal en contra de la nación. Como lo documentó Código Magenta, este saqueo no sólo beneficia a los funcionarios corruptos, sino que también sirve para subsidiar a Cuba y, con ello, se configura el consecuente doble delito, ya advertido por Donald Trump a la 2da transformación desde el inicio de su segundo mandato. El Mundial de futbol fue una pausa de hidratación para continuar la guerra frontal con todas las herramientas posibles y ¡agárrate, compadre, porque estos vatos vienen en serio! El retiro de la visa a Andy, hijo de López Obrador, es la primera herida que desatará la hemorragia del régimen y su consecuente resquebrajamiento. Trump sabe que esto deberá ocurrir antes de octubre de este año, para que estas acciones tengan efecto en las elecciones del siguiente mes, las cuales trazarán su futuro como gobernante. La respuesta dictada en la carta de Andy López no es más que una muestra de la ira del padre, que da cuenta de sus errores al mimar a los chamacos que le salieron unos bribones, y ahora toca pagar las consecuencias. Y esto, como dijo Christopher Landau, subsecretario de Estado, es apenas el comienzo. Así que vamos por las palomitas porque estará bueno el show.

EL ESPECTRO DE LA LAGUNA. Refiere Maquiavelo: “Si juegas limpio en un mundo lleno de tramposos, estás condenado a perder”. Peca de ingenuo el gobernador Jiménez ante esa estructura paralela que está creando Miguel Riquelme en La Laguna, que podría terminar de absorberlo en poder e influencia. Rodeado de riquelmistas, Manolo Jiménez ha estado flotando de muertito a través de sus dos operadores políticos, a quienes los grupos de la nomenclatura coahuilense ven con recelo y asedio. Las muestras son múltiples y partieron incluso antes de la nominación o tercera imposición de Riquelme en el poder (primero al perder la gubernatura, luego la senaduría y ahora como alcalde sustituto). Se llevó a funcionarios de la judicatura electos por los coahuilenses, inventó un cargo para su exfiscal, impuso a su exsecretario de Salud como líder de los médicos ante el Poder Judicial –donde tiene a su íntimo amigo, muy íntimo, intimísimo, como presidente–, invitó a una ministra de la Suprema Corte para un homenaje al acordeón de su nominación y, como cereza en el pastel, volvió a organizar la carrera de sus Racers. Se dice que diversos funcionarios tuvieron que empeñar sus caballos (que son los que le gustan a Manolo JR) para alquilar los armatostes y correr los mil kilómetros de tierra. Un verdadero gobierno paralelo, que de seguro influirá en el manejo de las posiciones en La Laguna. Recuerde, señor gobernador, los tigres siempre están resueltos y al acecho. ES CUANTO.