Conceptos del acontecer en México y Coahuila

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Conceptos del acontecer en México y Coahuila
    AP

La guerra ya fue declarada y tiene como objetivo no solamente a los grupos del crimen organizado, sino a la red de funcionarios y políticos que, durante el sexenio anterior y el actual, solaparon, alentaron y protegieron la acción de los criminales

LA CENSURA. Tal es la desesperación del Gobierno Federal ante el diario descubrimiento de las acciones ilegales que el grupo en el poder ha cometido durante los últimos 8 años, que ahora recurre al último clavo en su ataúd: intentar censurar a los medios de comunicación no afines. Para ello recurre a una figura acomodaticia, pero burda, llamada derecho de las audiencias (siempre y cuando éstas sean las de la 2T), y coloca como censores a una especie de siervos de la nación, los cuales determinarían qué información es factible de publicar y cuál no.

México, antes de ser nación independiente, ya contaba con leyes que protegían la libre prensa, ya que la Constitución de Cádiz de 1812, aquella en la que participó el bachiller Miguel Ramos Arizpe, estableció en su articulado: “la libertad de escribir ideas, sin solicitar permiso”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/del-manejo-de-masas-y-otras-peripecias-IG22714095

Al revivir una ley de 2014, la iniciativa presidencial va más allá y busca establecer esa figura de censores con el fin de acallar las voces críticas al gobierno, tratándolas como oponentes o contrincantes. ¡Haya cosa!

El debate estaba aún fresco cuando a la consejera jurídica se le ocurrió publicar una lista de periodistas que critican al gobierno. Aquello fue un cuete que les estalló en las manos. El efecto, sin embargo, duró poco, pues una noticia de mayor importancia dio al traste con la caja china que CSP trataba de endilgar a los mexicanos para esconder esa información y lo que acontece.

LA PERSECUCIÓN. La guerra ya fue declarada y tiene como objetivo no solamente a los grupos del crimen organizado, sino a la red de funcionarios y políticos que, durante el sexenio anterior y el actual, solaparon, alentaron y protegieron la acción de los criminales. A esto se suman ahora las trapacerías efectuadas a través del robo de combustible o huachicol fiscal en contra de la nación. Como lo documentó Código Magenta, este saqueo no sólo beneficia a los funcionarios corruptos, sino que también sirve para subsidiar a Cuba y, con ello, se configura el consecuente doble delito, ya advertido por Donald Trump a la 2da transformación desde el inicio de su segundo mandato.

El Mundial de futbol fue una pausa de hidratación para continuar la guerra frontal con todas las herramientas posibles y ¡agárrate, compadre, porque estos vatos vienen en serio!

El retiro de la visa a Andy, hijo de López Obrador, es la primera herida que desatará la hemorragia del régimen y su consecuente resquebrajamiento. Trump sabe que esto deberá ocurrir antes de octubre de este año, para que estas acciones tengan efecto en las elecciones del siguiente mes, las cuales trazarán su futuro como gobernante.

La respuesta dictada en la carta de Andy López no es más que una muestra de la ira del padre, que da cuenta de sus errores al mimar a los chamacos que le salieron unos bribones, y ahora toca pagar las consecuencias. Y esto, como dijo Christopher Landau, subsecretario de Estado, es apenas el comienzo. Así que vamos por las palomitas porque estará bueno el show.

https://vanguardia.com.mx/opinion/andy-lopez-beltran-la-pataleta-del-junior-izquierdista-FM22847075

EL ESPECTRO DE LA LAGUNA. Refiere Maquiavelo: “Si juegas limpio en un mundo lleno de tramposos, estás condenado a perder”. Peca de ingenuo el gobernador Jiménez ante esa estructura paralela que está creando Miguel Riquelme en La Laguna, que podría terminar de absorberlo en poder e influencia.

Rodeado de riquelmistas, Manolo Jiménez ha estado flotando de muertito a través de sus dos operadores políticos, a quienes los grupos de la nomenclatura coahuilense ven con recelo y asedio.

Las muestras son múltiples y partieron incluso antes de la nominación o tercera imposición de Riquelme en el poder (primero al perder la gubernatura, luego la senaduría y ahora como alcalde sustituto). Se llevó a funcionarios de la judicatura electos por los coahuilenses, inventó un cargo para su exfiscal, impuso a su exsecretario de Salud como líder de los médicos ante el Poder Judicial –donde tiene a su íntimo amigo, muy íntimo, intimísimo, como presidente–, invitó a una ministra de la Suprema Corte para un homenaje al acordeón de su nominación y, como cereza en el pastel, volvió a organizar la carrera de sus Racers. Se dice que diversos funcionarios tuvieron que empeñar sus caballos (que son los que le gustan a Manolo JR) para alquilar los armatostes y correr los mil kilómetros de tierra.

Un verdadero gobierno paralelo, que de seguro influirá en el manejo de las posiciones en La Laguna. Recuerde, señor gobernador, los tigres siempre están resueltos y al acecho. ES CUANTO.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Censura
Política Coahuila
Política México

Personajes


Donald Trump
Andrés Manuel López Beltrán

Orestes Gómez

Orestes Gómez

Orestes Gómez es saltillense, estudió en la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C y la Normal Superior de Coahuila las licenciaturas en Derecho y Educación Media. Ha impartido cátedra en la Facultad de Jurisprudencia de la UAC, Preparatoria Mariano Narváez de la UA de C, UANE planteles: Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Matamoros y en la Universidad Autónoma de Piedras Negras. Ha impartido conferencias en la UANE Saltillo, CTM Coahuila, Asociación de Maquiladoras de Nuevo León y Facultad de Economía de la UA de C. Ganador del premio estatal de Periodismo de Coahuila en 5 ocasiones: 1996, 1999,2000 y 2006 en editorial en prensa y la presea Antonio Estrada Salazar por 25 años de trayectoria. Ha escrito tres libros: uno de poesías titulado “Memorias del Tigre Espejo”, “Cuentos Conurbados” y uno relacionado con los Recursos Humanos “A Little bit about Mexican Law and Human Resources”. Es un tigre espejo que merodea por entre los muros de la desigualdad, la represión y el oprobio escupiendo verdades através de su incómoda pluma.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Falla paraliza rastros de sacrificio en Coahuila
Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento en la carretera.

Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo
Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel

Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel
Talento. Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso forman parte del elenco de ‘El Desaire’, película que nació en Saltillo y ha recorrido festivales internacionales.

‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México
El barrio despidió a Johan Jared en la colonia Rubén Jaramillo.

Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión
El fallo de la licitación principal se dará a conocer el 19 de agosto, cuando se definirá la empresa encargada de la obra.

Se perfila Consorcio Constructor Saltillo a construir Gran Forum de Expo Coahuila; propone 677 mdp