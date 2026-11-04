Consejos ciudadanos sin dientes y la Carabina de Ambrosio son dos carabinas...

¿Les platico? ¡Arre! Viene a colación lo anterior a propósito de la reciente designación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de NL, nombrado ayer con bombo y platillos por el pleno del Congreso local. En dicho Consejo fue electo por mayoría de votos de los legisladores presentes, como integrante del mentado Consejo, el activista Daniel Omar Hinojosa Cantú, cargo en el que permanecerá durante 4 años.

En una de sus frecuentes apariciones en chats locales, Daniel presume que es oficialmente consejero de seguridad pública y promete llevar la seguridad y la paz a cada rumbo del Estado, en las mesas del tema. Enterados. Cambio y fuera. Peeeeero.... Algo sabe de esto, Carlos Salazar Lomelín, pues fue Presidente Ejecutivo del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica de 2014 a 2019.

Carlos cuenta con una amplia trayectoria institucional en el ámbito público, civil y educativo. Fue Director General de Coca-Cola FEMSA y de Grupo FEMSA, y entre 2019 y 2022 fungió como Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a nivel nacional.

Y respecto a este Consejo Ciudadano de Seguridad Público dijo categóricamente que como todos los demás, no tienen efecto porque no tienen dientes. Tan tan. Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Incondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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