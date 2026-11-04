Consejos ciudadanos sin dientes y la Carabina de Ambrosio son dos carabinas...

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    Consejos ciudadanos sin dientes y la Carabina de Ambrosio son dos carabinas...
    Carlos Salazar Lomelín. Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Carlos Salazar Lomelín, ex presidente del CCE y de FEMSA, considera que estos Consejos no tienen efecto

¿Les platico? ¡Arre!

Viene a colación lo anterior a propósito de la reciente designación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de NL, nombrado ayer con bombo y platillos por el pleno del Congreso local.

En dicho Consejo fue electo por mayoría de votos de los legisladores presentes, como integrante del mentado Consejo, el activista Daniel Omar Hinojosa Cantú, cargo en el que permanecerá durante 4 años.

$!Este es el nuevo integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad en NL.
Este es el nuevo integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad en NL. Grupo Detona

En una de sus frecuentes apariciones en chats locales, Daniel presume que es oficialmente consejero de seguridad pública y promete llevar la seguridad y la paz a cada rumbo del Estado, en las mesas del tema. Enterados. Cambio y fuera.

Peeeeero....

Algo sabe de esto, Carlos Salazar Lomelín, pues fue Presidente Ejecutivo del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica de 2014 a 2019.

$!Amenaza de Daniel Hinojosa.
Amenaza de Daniel Hinojosa. Grupo Detona

Carlos cuenta con una amplia trayectoria institucional en el ámbito público, civil y educativo.

Fue Director General de Coca-Cola FEMSA y de Grupo FEMSA, y entre 2019 y 2022 fungió como Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a nivel nacional.

$!Un Consejo Ciudadano sin dientes es una Carabina de Ambrosio.
Un Consejo Ciudadano sin dientes es una Carabina de Ambrosio. Grupo Detona

Y respecto a este Consejo Ciudadano de Seguridad Público dijo categóricamente que como todos los demás, no tienen efecto porque no tienen dientes. Tan tan.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Incondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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