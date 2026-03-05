Conspira Ebrard contra Sheinbaum al impedir que asuma la nueva embajadora de México en Belice. Episodio II

CDMX.- ¿Les platico? ¡Arre! Claudia Sheinbaum está tomando distancia de su antecesor y le ha ganado varias posiciones. Por ejemplo, propuso a una nueva embajadora en Belice, para sustituir a Martha Ofelia Zamarripa Rivas, posición de Marcelo Ebrard, desde que era Secretario de Relaciones Exteriores y hoy lo es de Economía. Sin experiencia alguna en el servicio exterior y además, sin dominar el inglés que se habla en Belice, fue nombrada embajadora de ese país el 2 de septiembre de 2019. Ebrard quería que Zamarripa repitiera como embajadora, pero Sheinbaum propuso al Senado a Ana Luisa Vallejo Barba, con 35 años de experiencia en el servicio exterior mexicano, y tras su aprobación, debió asumir su cargo el pasado 1 de marzo, pero cuatro días después, Martha sigue atrincherada en la residencia oficial de Belmopán. Difícilmente una embajadora se rebela contra una decisión presidencial y aprobación senatorial, si no tiene el apoyo de alguien con poder. Martha tiene ese respaldo en la persona de Ebrard, quien cuenta con el beneplácito de AMLO, considerando que es una buena manera de hacerle ver a Sheinbaum que se está saliendo del redil de Palenque. Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores Recordemos, la presidenta ya les “pegó” a estas posiciones lópezobradoristas en el actual gobierno: 1. Adán Augusto López, quien dejó la coordinación de MORENA en el Senado. 2. Alejandro Gertz Manero, ex titular de la FGR. 3. Ricardo Monreal, que dejará de ser coordinador morenista en la Cámara de Diputados. 4. Omar García Harfuch, como titular de la seguridad pública a nivel nacional; totalmente alineado a CSP.

5. Rosa Icela Rodríguez, impuesta en la SEGOB por AMLO, pero que cada día está más cerca de Sheinbaum. 6. Y ahora, la embajadora en Belice. Para entender lo que ocurre en Belice, por favor lean esto: - Siendo pupilo de Salinas de Gortari, Ebrard recibió de éste la instrucción de apoyar a López Obrador cuando el tabasqueño dejó al PRI y fundó al PRD, con el cual ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). - Su obediencia fue premiada por AMLO, al nombrarlo secretario de Desarrollo Social. - Ebrard sucedió a López Obrador como jefe de gobierno de la Capital, de 2006 a 2012. - Cuando AMLO perdió por el PRD en 2006 contra Felipe Calderón (PAN), Ebrard lo apoyó. Habían acordado que López Obrador iría ese año por la presidencia y en el 2012 le tocaría a Ebrard. - Pero AMLO volvió a contender por la presidencia en 2012 y volvió a perder, ahora ante Peña Nieto (PRI). Ebrard lo apoyó también en esa ocasión, con la promesa del primero de que lo dejaría ser candidato en las de 2018.

- Sin embargo, AMLO se lo volvió a agandallar y en 2018, con la bandera de MORENA (fundado en 2014), ganó finalmente la presidencia de México a José Antonio Meade (PRI) y a Ricardo Anaya (PAN). - Ebrard aguantó estoicamente los 6 años de AMLO, siendo Secretario de Relaciones Exteriores. López Obrador lo dejó hacer y deshacer, como una manera de compensarle su “sacrificio”. - A la mitad del sexenio, cuando las famosas corcholatas, Ebrard era una de ellas. - Pero AMLO se la volvió a hacer, al ungir a Sheinbaum como candidata, quien ganó la presidencia en 2024. - Como “premio de consolación”, acordaron darle a Ebrard la secretaría de Economía y dejarlo que mantuviera a todo su equipo en Relaciones Exteriores. - Por eso presume ante propios y extraños, que es el único “doble secretario” en el gobierno de Sheinbaum. - La SRE es una sucursal de Economía, comenzando por el canciller Juan Ramón de la Fuente, que obedece a Ebrard, más que a Sheinbaum. - Uno de sus alfiles -muy menor, por cierto- es Zamarripa, quien después de años de lamerle las suelas a AMLO, fue premiada con la embajada de México en Belice. Martha no quiere entregar la embajada a su sucesora y es apoyada por los siguientes funcionarios de la SRE, todos, incondicionales de Ebrard: - Raquel Sarur Smeke, sub secretaria para América Latina y el Caribe, quien fuera embajadora de México en Ecuador cuando desalojaron de esa sede diplomática al vice presidente Jorge Glas. - Pablo Monroy Conesa, director para América del Sur, que fuera declarado “persona non grata” por aliarse con el ex presidente peruano Pedro Castillo, cuando éste intentó un auto golpe de Estado. Debido a dicho incidente, Perú rompió relaciones con México. - Carlos Imanol Belausteguigoitia Reyes, director para Centro América y el Caribe. - Y por supuesto, del mismo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Arropado por todos ellos -y siguiendo instrucciones directas de Ebrard- Zamarripa permanece en la embajada, yendo en contra de una decisión presidencial que cuenta con la aprobación del Senado, que dispuso el cambio de mando en la sede diplomática de México en Belice. La ex conductora de televisión viola todos los protocolos de la SRE y lo más grave, está desacatando una orden y una aprobación de Sheinbaum y el Senado, respectivamente. Cajón Desastre: - Sigo de cerca este caso y si Zamarripa se mantiene trepada en su macho, voy a verme en la penosa necesidad de tener que exhibir otros comprometedores detalles que la hacen ver muy mal a ella... y también a su protector, Marcelo Ebrard. - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. A lo mejor en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana.

