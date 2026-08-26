Doble nacionalidad dejará fuera a Cecy Guadiana de gubernatura

Y es que ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la mañanera que presentará una iniciativa de ley para prohibir que políticos de doble nacionalidad sean gobernantes.

Si en Morena saben contar, es mejor que la 4T en Coahuila deje de lado a la senadora Cecilia Guadiana como posible aspirante al Gobierno del Estado en el 2030.

La iniciativa constitucional, que será enviada a la legislatura federal para su aprobación, evitará que personas estadounidenses ocupen la Presidencia de la República y las gubernaturas.

Cecilia Guadiana Mandujano nació en Laredo, Texas, el 22 de noviembre de 1994, y de ser aprobada la reforma presidencial, quedará por ley fuera de la contienda electoral por Coahuila.

Sheinbaum Pardo tocó este espinoso tema al hablar del prófugo exgobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que se esconde en Estados Unidos, merced a su doble nacionalidad.

Falta ahora saber si otros aspirantes del PRI y de Morena tendrán también este impedimento constitucional.

MEGA DESTAPE

Amigos y colaboradores del fiscal David Boone de la Garza organizan una mega fiesta, con motivo del cumpleaños del funcionario federal.

David cumplirá 44 años, el próximo 1 de septiembre, y ya corren exclusivas invitaciones para el festejo en Coahuila, del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

No me lo crean, pero fuentes cercanas informaron que entre los invitados de lujo figuran Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Ariadna Montiel.

Híjole, la crema y nata...

JACOBO Y EL ABUSO DE PODER

Habitantes de Piedras Negras salieron ayer al paso del gobernador Manolo Jiménez, para pedir su intervención para evitar los abusos del alcalde Jacobo Rodríguez.

Los ciudadanos denunciaron que por órdenes del edil morenista, la policía municipal detiene a personas, sin motivo alguno, las desnudan, golpean y las ponen a hacer sentadillas.

Durante el recorrido de Jiménez Salinas, los denunciantes citaron el caso de un menor de edad al que policías sometieron a esta especie de tortura, violentando sus derechos humanos.

Señalaron también el abuso contra un detenido que con las manos atadas, apareció muerto en su celda y los policías locales dictaminaron que se suicidó.

El gobernador Manolo Jiménez se comprometió a dar parte de sus quejas al fiscal general Federico Fernández, para investigar estos presuntos abusos.

HONRAN A MAURO FLORES

Fuerte golpe anímico recibieron ayer las fuerzas de seguridad en Coahuila, con el fallecimiento del comandante Mauro Flores, hermano del subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores.

El agente estatal murió en cumplimiento de su deber al enfrentar a un grupo de civiles armados, en los límites de Coahuila por el rumbo de Candela.

El gobernador Manolo Jiménez externó desde Piedras Negras, su pésame a la familia del policía coahuilense y agradeció a las fuerzas policiacas su lucha permanente por la paz en Coahuila.

Legisladores locales guardaron ayer en el Congreso local un minuto de silencio para honrar la memoria del policía fallecido.

Y contra lo esperado, al menos al cierre de esta columna, el líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, no se ha pronunciado sobre este delicado tema a lo mejor porque anda en Zacatecas.

Descanse Mauro en paz...