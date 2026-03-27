Coplas y cópulas

¿Qué es una copla? Es una composición poética corta, escrita en verso, que se hace para expresar sentimientos generalmente de amor -los más sentimentales- o pensamientos de filosofía popular, ya graves, ya festivos, de los cuales se quiere dejar memoria entre la gente. Casi siempre la copla tiene origen popular, aunque también las hay -como las de Jorge Manrique o Machado- escritas por autores cultos. Conviene decir que la palabra “copla” viene de “cópula”, en este caso referido el vocablo a la unión de los versos. He aquí algunos ejemplos de coplas presumiblemente mexicanas:

No sólo me gusta recoger refranes; gusto también de buscar coplas, especialmente las que se han hecho en México. Difícil es determinar su origen, pues sucede con ellas como con las canciones: algunas que creemos mexicanas son extranjeras, y al revés. Por ejemplo, aquella que dice: “En el tronco de un árbol una niña / grabó su nombre henchida de placer...” , es canción cubana, lo mismo que “El adiós del soldado”. Por el contrario, en muchas partes piensan que “Sobre las olas” es un vals vienés, y es más mexicano que el pulque, aunque más fino ciertamente.

“Un beso te quiero dar, / pero de fijo no sé / ni cuándo lo he de empezar / ni cuando lo acabaré”.

“Llévate la lima, / llévate el limón, / llévate las llaves / de mi corazón”.

“El amor de las mujeres / es como lumbre en pajar: / una vez que se ha encendido / ya no se puede apagar”.

“De tu ventana a la mía / me tirastes un limón. / Lo dulce quedó en el aire / lo amargo en mi corazón”.

“La mujer que quiere a dos / es discreta y entendida: / si una vela se le apaga / la otra le queda encendida. / La mujer que quiere a dos / los quiere como a hermanitos: / al uno le pone cuernos, / al otro los pitoncitos”.

“Desde que te vi venir / le dije a mi corazón: / ¡Qué bonita piedrecita / para darme un tropezón!”.

“Si me muero, de mi barro / hágase, comadre, un jarro. / Si tiene sed, en él beba. / Si a los labios se le pega / son los besos de su charro”.

“Tortolita enlutadita, / dime quién se te murió. / Si se te murió tu amante / no llores, que aquí estoy yo”.

“Qué tristes quedan los campos / cuando el sol se va poniendo. / Así quedan los amantes / cuando se están despidiendo”.

“Lázalo, lázalo, lázalo, / lázalo que se te va. / Dame un besito, morena, / de pura casualidá”.

“Señores, ya no les canto. / Ya me duele la garganta. / Será porque no me han dado / de esa agüita que ataranta”.