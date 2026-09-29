Corazón partío

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón , una fecha que debería servir para algo más que llenar las redes sociales de corazones rojos, frases bonitas y recomendaciones que olvidaremos al día siguiente.

Hay enfermedades que llegan de repente, mientras que a otras les damos de comer durante años. Las del corazón pertenecen a esta segunda categoría.

Porque mientras hablamos del corazón, México sigue perdiendo miles de vidas por enfermedades cardiovasculares. Durante 2024 se registraron 192 mil 518 fallecimientos por esta causa, la principal razón de muerte en el país. Hablamos de alrededor de 528 personas cada día, es decir, 22 cada hora.

Detengámonos un momento en esa cifra. No son solamente números: son padres que no regresaron a casa, madres que dejaron hijos, esposos que dejaron viudas, abuelos que ya no volvieron a sentarse a la mesa y amigos cuya silla quedó vacía. Y todavía tenemos la costumbre de llamar a muchas de estas muertes “inesperadas”.

¿De verdad son inesperadas? En México, 29.1 por ciento de los adultos tiene hipertensión arterial y 40.5 por ciento de quienes la padecen no lo saben. Es decir, una parte enorme de la población puede sentirse perfectamente bien mientras su organismo trabaja bajo una presión que, silenciosamente, va dañando sus arterias y su corazón.

El problema es que la hipertensión no causa dolor. Y como no duele, la ignoramos, como también lo hacemos con el sobrepeso, el colesterol, el sedentarismo, el tabaquismo y una alimentación cargada de azúcar, sal y grasas. Nos hemos acostumbrado a vivir con hábitos que sabemos no son saludables, pero seguimos justificándolos con una frase que puede terminar siendo fatal: “De algo tenemos que morir”.

Sí, todos vamos a morir. Pero una cosa es aceptar que somos mortales y otra muy diferente es comportarnos como si nuestra salud no importara.

En 2024, además, 112 mil 577 personas fallecieron por diabetes, la segunda causa de muerte en el país.

Muchas veces hablamos de la diabetes y las enfermedades del corazón como si fueran problemas completamente separados; sin embargo, no lo son: comparten numerosos factores de riesgo y pueden avanzar durante años antes de producir una tragedia.

Lo más absurdo es que muchas de las herramientas para detectar y prevenir estos problemas están al alcance de todos: tomarse la presión, revisar el azúcar en la sangre y el colesterol; caminar, ejercitarse, comer mejor, dejar de fumar y dormir adecuadamente.

No parecen hazañas extraordinarias, pero preferimos esperar a que el cuerpo grite para empezar a escucharlo. Ahí está una de nuestras grandes contradicciones.

Gastamos dinero en todo aquello que nos proporciona placer inmediato, pero dudamos cuando se trata de invertir tiempo y recursos en nuestra propia salud. Somos capaces de pasar horas viendo televisión, mirando el teléfono o navegando en las redes sociales, pero decimos que no tenemos tiempo para caminar 30 minutos.

Hacemos una fila interminable para comprar comida que sabemos no necesitamos, pero nos da miedo subirnos a una báscula. Incluso pasamos años sin medirnos la presión arterial y, cuando finalmente aparece un problema, preguntamos por qué nadie nos avisó. El cuerpo sí lo hizo, pero no quisimos escucharlo.