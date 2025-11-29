Corre riesgos, da la cara y enfréntate al poder

Opinión
/ 29 noviembre 2025
    Corre riesgos, da la cara y enfréntate al poder
    Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, da un mensaje a través de un video. Foto: Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Ese es el reto

Les platico? Arre!

Quieren hechos? Van:

- Por qué quitaron los sombreros en la propaganda del Mundial , durante la mañanera de CSP? Por miedo.

- Por qué el nuevo poder judicial no actúa contra Adán Augusto López por sus nexos con La Barredora de Tabasco. Por miedo.

- Por qué Fernández Noroña atacó groseramente a la viuda de Carlos Manzo? Por miedo.

- Por qué han arreciado las amenazas contra medios que damos voz a la oposición ciudadana? Por miedo.

- Por qué los grandes empresarios -excepto uno- NO expresan alto, fuerte y claro lo que murmuran en chats, redes y entre amigos, contra la ineficacia y corrupción del 7o año de AMLO en el poder? Por miedo.

- Por qué el gobierno federal y muchos estatales -como el del Tal Samuel- atacan y excluyen a los medios que exhibimos con evidencias sus mentiras y corruptelas? Por miedo.

- Por qué Ricardo Salinas Pliego difunde videos como el de este artículo? PORQUE NO TIENE MIEDO!!!

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, mas la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Plácido Garza

