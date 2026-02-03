Cuando la Historia te habla, escucha y aprende

1) PAN: EL RETORNO AL ORIGEN O LA RIFA DE UN IPHONE

El momento que vive el PAN Coahuila es crítico: su voto de clase media y alta migró a un PRI con una mayor capacidad de blindarlas del arribo de Morena y del crimen organizado. Por ello, entre otras razones, su votación ha decaído de manera consistente de 2018 a 2024: hoy, con 67 mil votos, ocupa el cuarto lugar partidista en Coahuila.

Rota la alianza con el PRI estatal, sin ancla alguna, el PAN enfrenta olas de 20 metros, lluvias torrenciales y vientos huracanados. ¿Qué hacer?, se interrogan los tripulantes del barco blanquiazul.

TE PUEDE INTERESAR: Rodeo electoral: Coahuila 2026

Aparece la historia, disfrazada de Poseidón, y les dice: “Es el momento de retornar a sus orígenes. Están obligados a escuchar la sabiduría fundacional de Manuel Gómez Morín (1885–1972) cuando les habla: ‘Que nunca falten motivos espirituales en nuestra organización’, para enfatizar la dimensión ética y espiritual en la acción política; y de Efraín González Luna (1907–1984) cuando insiste ‘en el deber personal y la realización del hombre como fin de la vida social y política’”.

Tropicalizadas ambas frases al día de hoy, ¿qué acciones puntuales exige de los panistas?

Primero, asumir su responsabilidad fundacional panista y competir en los 16 distritos electorales, aunque pierdan.

¿Quiénes serían los sacrificados por esas enseñanzas de Gómez Morín y González Luna? Guillermo Anaya, Marcelo Torres, Theo Kalionchiz, Gerardo Aguado, Jesús de León, Alfredo Paredes, Bernardo González, Mario Dávila, Elisa Maldonado, Esther Quintana, Amal Esper, Silvia Castro, Zaide Habib, Perla Palomares, Larissa Montiel y Úrsula Denisse García.

Segundo, iniciar un proyecto de refundación estatal que nutra, aunque contradiga, la visión de su dirigente nacional Jorge Romero.

La otra alternativa es no escuchar su historia. Negar sus orígenes y rifar iPhones 17 Pro, como lo sugiere Romero, para atraer militantes; y naufragar así en el Pasaje de Drake, entre Sudamérica y la Antártida; el peor mar para naufragar debido a sus condiciones extremas y hostiles.

2) MI FUTURO POR UNA DIPUTACIÓN LOCAL (Y LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO)

“Mi reino por un caballo”, dijo desesperado el personaje Ricardo III, de la obra de William Shakespeare, por perder su caballo en la batalla de Bosworth. Para simbolizar cómo algo tan pequeño era más valioso que un reino entero en un momento crítico.

Traída esa frase a tiempos actuales: Gabriel Elizondo, responsable del programa estatal Mejora, pudo haber dicho: “mi futuro por una diputación local (y la presidencia del Congreso para tener caballo que me permita llegar a la gubernatura), cuando fue enterado que debía retornar al programa Mejora porque su rentabilidad electoral era insuficiente para ganar distrito alguno.

3) ¿QUÉ ARTISTA PERDERÍA EL MUNDO CONMIGO?

Un día antes del informe del magistrado presidente, Miguel Mery, y de la inauguración de la Ciudad Judicial en Saltillo, están Mery y sus dos achichincles –también laguneros–. Los tres lucen preocupados.

Mery: ¿Qué chingados me recomiendan hacer por la decisión que tomó el juez Reynold Elguézabal al procesar a una mujer y madre por violencia vicaria? Sólo un día antes de mi informe, tengo encima de mí, criticando esa decisión, a las Colectivas, feministas, activistas y académicas, diputadas locales y federales, y hasta a la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández. ¡Pueden acabar con mi carrera! ¡Son chingaderas!

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Preguntas preelectorales 2026

Achichincle 1: ¿Qué le parece, jefe, si para deslindarlo le empezamos a llamar “el magistrade Mery”. Sólo por una o dos semanas, mientras pasa este desmadre.

Mery: ¿Cómo eres pendejo? ¿Acaso no te has dado cuenta de que soy un macho bragado y lagunero?

Achichincle 2: Se me ocurre que podemos sacarle fotografías en el gym –al que acude todos los días– con un outfit color violeta que lo identificaría como un magistrado feminista.

Mery: No es tan mala idea. Déjame pensarlo.

Achichincle 1: Creo que sería mejor conseguir una mujer –de extracción humilde– que irrumpa en medio de su informe (claro, después de que usted haya terminado su brillante alocución) para agradecerle las atenciones recibidas y solicitarle alguna más. Usted, cual ángel de la justicia, descendería de las alturas de su estrado y le ofrecería su ayuda. ¿Cómo ve, jefe?

Mery: ¡Excelente idea! No eres tan pendejo como imaginé, porque me salvaste de decir aquella frase de Nerón al incendiar Roma: “¿Qué artista perdería el mundo conmigo?”. Que a lo mejor algunos haters la hubieran tomado a mal, pero ya no fue necesario. Te debo una. Gracias.