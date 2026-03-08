¡Cuidado! Trump busca aprobación contra México

Los recién casados fueron de luna de miel a las Cataratas del Niágara. A su regreso, una amiga de la novia le preguntó: “¿Qué te parecieron las cataratas?”. Respondió ella: “Fueron la segunda cosa que me decepcionó”... El paciente del doctor Duerf, siquiatra, le dijo al analista: “Le agradezco profundamente que me haya quitado mi delirio de grandeza. A partir de hoy le pertenece la mitad de mi reino”... Alguien le preguntó a Babalucas: “¿Sabes algo acerca de Ford?”. Respondió el badulaque: “¿Cuál de los Ford? ¿Henry el de los carros o Roque el del queso?”... Don Cacariolo, señor de edad madura, fue a comprarse un traje. Con él iba su mujer, doña Frustracia. El vendedor le mostró a don Cacariolo un traje color beige. Le dijo: “Este traje le quitará 20 años de encima”. Al punto preguntó doña Frustracia: “¿No tiene una piyama del mismo color?”. (Nota. Al provecto caballero su señora le decía “La plancha”: tardaba mucho en calentarse y se apagaba rápidamente)... Capronio, sujeto ineducado, le reprochó a su suegra: “Es usted una mentirosa. Siempre me dijo que si alguna vez le traía yo flores se caería muerta por la sorpresa. Le traje un ramo, y nada que se cayó”... El marido llegó a su casa en hora intempestiva, y le extrañó ver a su mujer en el lecho conyugal en traje de Eva. Igualmente llamole la atención el hecho de que la ventana de la habitación estaba abierta. Se asomó, y vio en la cornisa del edificio –el departamento estaba en el piso 27– a un individuo también en pelotier, o sea en cueros. Con voz humilde el sujeto le preguntó al esposo: “Perdone usted, señor. ¿No ha visto por casualidad a un gatito gris que responde al nombre de Toby?”... Frank Sinatra hizo una bella frase acerca de Louis Armstrong, “Satchmo”, el gran trompetista y cantor de raza negra. Dijo de él: “Es un orgullo para su raza”. Y añadió en seguida: “La raza humana”. (¿Por qué lo de “Satchmo”? Viene de “satchel mouth”, boca de mochila, por la prominencia de sus labios). Hay quienes dicen que Trump no pertenece a esa raza, la humana, pues carece de toda humanidad por su soberbia, pugnacidad y desmesuras. Es un gorila peor que los más simiescos dictadores de América Latina. Tiene al mundo en vilo; hace la guerra; quiere apropiarse de ajenos territorios; llega al absurdo de querer cambiarle el nombre a un golfo que se ha conocido siempre como de México. El cabrón la trae contra nuestro país. Ya nos agarró de su puerquito, como decíamos del bully o abusivo grandulón de nuestros años escolares. Al tiempo que piropea a la Presidenta Sheinbaum –dice que es una hermosa dama con una bella voz– no la invita a su reunión en Miami con mandatarios del continente, e insiste en sus ominosas manifestaciones acerca de una posible intervención para combatir “en casa” a los cárteles de la droga. La exclusión de México del llamado “Escudo de las Américas” nos debe preocupar grandemente. Se diría que Trump está buscando la aprobación de otras naciones para cualquier eventual actuación suya en nuestro país. Cuidado. En tratándose de Trump, perro que ladra sí muerde... Pepito trabajaba con el estuche de química que recibió de regalo en su cumpleaños. Tomó un gusanito y lo mojó en un líquido que había confeccionado. El gusanito adquirió una consistencia férrea, tanto que Pepito lo clavó en la pared con un martillo. El abuelo del niño le pidió: “Préstame ese líquido. Si me da el resultado que imagino te regalaré 100 pesos”. Al día siguiente el señor le entregó a Pepito un billete de 500 pesos. Acotó el chiquillo: “Dijiste que me ibas a dar 100”. Respondió el señor: “Los otros 400 te los envía tu abuela”... FIN.

